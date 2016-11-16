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Brad Paisley夫妇佩戴价值2800万美元的Johnathon Arndt珠宝参加“第50届美国乡村音乐协会奖”

2016年11月16日 04:56 编辑： 经理人网编辑
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田纳西州纳什维尔2016年11月16日电 /美通社/ -- 乡村音乐的顶级盛事“第50届美国乡村音乐协会奖”(50th Annual CMA Awards)颁奖礼即将举行，在今年的明星走红毯环节， Brad Paisley和他美丽的妻子Kimberly Williams-Paisley将分享一款非常特别的珠宝——由著名珠宝设计师Johnathon Arndt设计的Heart of the South Diamond。本届颁奖礼主持人将由Brad Paisley和Carrie Underwood搭档，于美国东部时间11月2日（星期三)晚8:00至11:00，在纳什维尔普利司通竞技场，通过ABC Television Network进行现场直播。

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这颗独一无二的无瑕黄钻重达20多克拉，周围共镶嵌了15克拉晶莹剔透的白钻，成为一款光彩夺目的吊坠。在CMA红毯上，Kimberly将用Johnathon Arndt精心设计的项链搭配Heart of the South Diamond。这条项链镶嵌了42克拉闪亮的榄尖形、圆形和梨形白钻。

走红毯时，Kimberly还将搭配一对Johnathon Arndt设计的同款圆形钻石耳坠和精美钻戒。

随后，这款设计卓越的项链将从CMA红毯走上舞台，在舞台上，Brad把无瑕黄钻Heart of the South挂在他的吉他背带上，进行别具一格的演出。

钻石耳环具体规格：重量：22.38克拉、颜色：D、净度：IF。
钻石戒指具体规格：主钻重量：16.08克拉、颜色：D、净度：IF、切工：雷德恩；配钻的重量：7.07克拉，颜色：D，净度：IF、切工：三角形。

Brad演出之后，Heart of the South Diamond将变身成一枚令人惊叹的戒指，Kimberly将带着它参加第50届美国乡村音乐协会奖颁奖礼的其它环节。将如此珍贵无瑕的钻石用在三个经典设计之中，并戴着它走上红毯和舞台，这在历史上尚属首次。

Johnathon Arndt希望创造出适用于吊坠、项链和戒指三种不同设计之中的杰出作品。设计灵感源于Paisley以及他们对人类的慈善之心和爱。美国乡村音乐圣地纳什维尔举行的CMA，正是展示Heart of the South Diamond的最佳之选。

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