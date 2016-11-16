宜人贷发布2016年第三季度财务业绩

北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 中国领先的在线金融服务平台宜人贷（NYSE: YRD）发布其截至2016年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。

自2016年第二季度起，宜人贷将报告货币由美元（“US$”）改为人民币（“RMB”）。修改报告货币可以减少人民币兑美元汇率波动对公司公布业绩的影响，同时能更好地反映公司各季度的实际经营业绩。为方便起见，本公告将若干人民币金额换算为美元[i]。此前其他时间段的数据也相应折算为人民币。

2016年第三季度，宜人贷为92,479位合格借款人促成借款总额56.18亿人民币（8.42亿美元），较去年同期增长120%；59%的借款人通过线上渠道获取；借款总额的40.5%通过线上渠道促成，线上渠道促成金额的98.3%通过宜人贷手机APP促成。

2016年第三季度，宜人贷为171,460位出借人完成59.54亿人民币（8.93亿美元）的资金出借。出借行为100%通过公司的线上平台完成，其中83.2%通过宜人贷的手机APP完成。

2016年第三季度，宜人贷净收入8.77亿人民币（1.32亿美元），较去年同期增长137%；净利润3.44亿元人民币（5,163万美元），较去年同期增长308%。



三个月截至 人民币：百万 2016年 9月30日 2016年 6月30日 环比 2015年 9月30日 同比 促成借款金额 5,617.5 4,538.7 24% 2,551.3 120% 净收入 876.7 733.8 19% 370.7 137% 实收服务费* 1,322.6 1,110.8 19% 587.8 125% 净利润 344.3 260.6 32% 84.4 308% 调整后EBITDA* 220.7 265.0 -17% 127.2 73%

* 实收服务费和调整后EBITDA是非美国公认会计准则财务指标。2016年第三季度调整后EBITDA环比下降主要是由于公司对本期发生的一次有组织的针对某一宜人贷极速借款产品的欺诈事件预提的特殊风险准备所致。本期计提特殊风险准备金额为8,126万人民币（1,219万美元）。

宜人贷CEO方以涵女士表示：“我们持续专注于技术驱动型产品的开发以及合作伙伴关系的拓展，非常高兴在本季度继续实现了稳步的业绩增长。通过引入新的数据源、优化数据处理算法、推行更加严格的反欺诈措施，我们的信审模型得到了进一步完善。2016年8月24日，中国银监会、工信部、公安部和国家互联网信息办公室发布了《互联网借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。我们相信这是行业发展的一个重要里程碑。《暂行办法》的落地将促进中国互联网借贷行业健康发展，出借人和借款人都将从中获益。我们有信心继续提升和巩固宜人贷的行业领先地位，为更多客户提供更好的服务。”

宜人贷CFO丛郁先生表示：“第三季度，我们的促成借款量持续增长，风险表现保持稳定，再次取得了优秀的运营业绩。由于我们的子公司宜人恒业获得了‘软件企业’认证，可以享受相应的税收优惠政策，公司在本季度确认了1.5亿人民币的所得税收益。我们相信，获得‘双软’认证体现了宜人贷杰出的金融科技能力和出色的运营表现。我们将继续致力于未来业务的增长，进一步加强公司的市场领导地位。”

2016 年第三季度财务业绩

促成借款总额：2016年第三季度促成借款总额56.18亿人民币（8.42亿美元），较2015年同期的25.51亿人民币增长120%，这反映了市场对我们产品与服务的强烈需求。截至2016年9月30日，宜人贷累计促成借款总额已达257亿人民币（38亿美元）。

净收入：2016年第三季度净收入8.77亿人民币（1.32亿美元），较2015年同期的3.71亿人民币增长137%。净收入的增加主要归功于平台促成借款总额的增长。

实收服务费（非美国公认会计准则财务指标）：2016年第三季度实收服务费13.23亿人民币（1.98亿美元），较2015年同期的5.88亿人民币增长125%。实收服务费增长的主要来自于平台促成借款总额的增长。2016年第三季度实收借款人前期服务费为11.92亿人民币（1.79亿美元），较去年同期的5.69亿人民币增长109%。2016年第三季度实收借款人月度服务费为1.06亿人民币（1,587万美元），较去年同期的2,355万人民币增长349%。2016年第三季度实收出借人服务费为1.11亿人民币（1,664万美元），较去年同期的2,656万人民币增长318%。

运营成本及费用：2016年第三季度运营成本及费用为6.74亿人民币（1.01亿美元），上季度为4.71亿人民币，2015年同期为2.44亿人民币。

2016年第三季度销售费用为4.23亿人民币（6,343万美元），上季度为3.55亿人民币，2015年同期为1.82亿人民币。本季度销售费用占本期促成借款总额的7.5%，较上期的7.8%有所下降，主要得益于出借端的强劲需求。

2016年第三季度主营业务成本6,245万人民币（936万美元），上季度为4,265万人民币，2015年同期为2,742万人民币。本季度主营业务成本占本期促成借款总额的1.1%，上季度为0.9%。

2016年第三季度管理费用为1.89亿人民币（2,834万美元），上季度为7,333万人民币，2015年同期为3,460万人民币。本季度管理费用占本期净收入的21.6%，较上季度的10.0%大幅增加。管理费用增长的主要原因包括：1）针对前文提到的欺诈事件，宜人贷计提8,126万人民币特殊风险准备（1,219万美元）；2）技术团队人员增加导致的薪酬福利费用增长；3）股权激励计划支出1,534万人民币（230万美元）。

因2016年7月发生的一项有组织的针对某一宜人贷极速借款产品的欺诈事件，宜人贷本期计提了8,126万人民币（1,219万美元）特殊风险准备。该次欺诈事件发生后，宜人贷立即暂停了该产品的审批。为了防止类似欺诈事件再次发生，公司推行了更为严格的申请及审批要求，并于7月底重新上线该类产品。

所得税收益：2016年第三季度所得税收益为1.32亿人民币（1,979万美元），2015年同期为4,329万人民币所得税费用。本季度，宜人贷的子公司宜人恒业科技发展（北京）有限公司获得“双软”认证，从而在2015年至2016年期间享受0%的企业所得税优惠税率。2016年第三季度所得税冲减金额为1.52亿人民币（2,275万美元），其中包括2015年全年的6,918万人民币和2016年第一、二季度的8,253万人民币。

调整后EBITDA（调整后息税折旧摊销前利润，非美国公认会计准则财务指标）：2016年第三季度为2.21亿人民币（3,310万美元），比上季度的2.65亿人民币下降17%，但比2015年同期的1.27亿人民币增长73%。调整后EBITDA环比下降的主要原因是针对前文提到的欺诈事件计提的8,126万人民币（1,219万美元）特殊风险准备。

净利润：2016年第三季度的净利润为3.44亿人民币（5,163万美元），较2015年同期的8,444万人民币增长308%。

基本每ADS收益：2016年第三季度每ADS收益为5.76人民币（0.86美元），较上季度的每ADS收益4.46人民币增长29%，较2015年同期的每ADS收益1.69人民币增长241%。

摊薄后每ADS收益：2016年第三季度摊薄后每ADS收益为5.70人民币（0.85美元），较上季度的每ADS收益4.46人民币增长28%，较2015年同期的每ADS收益1.69人民币增长237%。

经营性活动产生的现金净流量：2016年第三季度经营性活动产生的现金净流量为2.69亿人民币（4,032万美元），较上季度的1.96亿人民币增长37%，较2015年同期的9,883万人民币增长172%。

截至2016年9月30日，不包括风险备用金账户的现金及现金等价物余额约为11.06亿人民币（1.66亿美元），截至2016年6月30日现金及现金等价物为13.36亿人民币。现金及现金等价物余额下降的主要原因是短期投资的增加，在资产负债表上呈现的是可供出售金融资产与持有至到期投资的增加。截至2016年9月30日，持有至到期投资余额为1.73亿人民币（2,587万美元），可供出售金融资产为2.98亿人民币（4,469万美元）。

风险备用金：2016年第三季度，宜人贷按照本期促成借款总额的7%计提风险备用金3.77亿人民币（5,650万美元）[ii]，本期内风险备用金账户共支出2.01亿人民币（3,019万美元）用于支付违约借款本息。截至2016年9月30日，风险备用金余额为9.31亿人民币（1.40亿美元）；截至2016年6月30日，风险备用金余额为7.55亿人民币。截至2016年9月30日，风险备用金模式覆盖的非不良贷款的本金余额为162.05亿人民（24.3亿美元）；截至2016年6月30日，风险备用金模式覆盖的非不良贷款的本金余额为129.64亿人民币。

2016年第三季度，宜人贷共计提风险备用金负债5.12亿人民币（7,675万美元)，其中包括针对上文已提及的7月欺诈案件所额外计提的特殊风险准备8,126万人民币（1,219万美元）。根据对本次欺诈案件的性质及规模的了解，公司认为此次事件不会影响未来借款的逾期风险，因此公司并未调整未来撮合借款的预期赔付比例。风险备用金负债的计提比例仍为撮合借款金额的8%。本季度，风险备用金负债减少2.01亿人民币（3,019万美元），用于赔付违约借款本息。截至2016年9月30日，风险备用金负债余额为12.39亿人民币（1.86亿美元）。

逾期率：截至2016年9月30日，逾期15-89天借款的总逾期率为1.9%，截至2016年6月30日的逾期率为1.7%。促成借款的逾期表现符合公司预期。

净坏账率：截至2016年9月30日，2015年促成的A、B、C、D借款的净坏账率分别为5.1%, 5.9%, 7.5% 和6.1%，截至2016年6月30日分别为4.5%, 4.5%, 5.7% 和4.2%，随着2015年促成借款的风险表现期增加，净坏账率水平符合公司对风险评估的预期。

其他运营指标及经营业绩

截至2016年9月30日，宜人贷自2012年成立以来已累计促成借款总额257亿人民币（38亿美元）。

截至2016年9月30日，非不良借款 [iii] 余额为170亿人民币（26亿美元），较截至2016年6月30日的138亿人民币增长24%，较截至2015年9月30日的67亿人民币增长153％。

余额为170亿人民币（26亿美元），较截至2016年6月30日的138亿人民币增长24%，较截至2015年9月30日的67亿人民币增长153％。 2016年第三季度，宜人贷为9.3万名借款人解决了融资需求，其中59%的借款用户来自于线上渠道。

2016年第三季度，宜人贷促成借款总额56亿人民币（8亿美元），40.5%的借款额通过线上渠道促成，其中98.3%通过手机移动端促成。

2016年第三季度，宜人贷为17.2万名出借人提供了理财服务，出借人全部来自线上渠道。出借人通过宜人贷平台进行投资获得的预期年化收益率在5.0%至11.25%之间。

2016年第三季度，A、B、C、D借款占当期促成借款总额的比例分别为7.0%，4.7%， 8.9%和79.4%。

业绩展望

基于本新闻公告发布当日的市场及运营信息，宜人贷给出如下业绩展望，这些预测仅反映了公司当前的初步观点，有可能在未来发生改变。如下业绩展望没有考虑股权激励计划的影响。

2016全年

预计促成借款总额： 197.5亿人民币至200亿人民币（之前给出的业绩预期为190亿人民币至200亿人民币）

197.5亿人民币至200亿人民币（之前给出的业绩预期为190亿人民币至200亿人民币） 预计净收入 ：30.8亿人民币至31.2亿人民币左右（之前给出的业绩预期为30亿人民币至31亿人民币）

：30.8亿人民币至31.2亿人民币左右（之前给出的业绩预期为30亿人民币至31亿人民币） 预计调整后EBITDA（非美国公认会计准则财务指标）：9.1亿人民币至9.3亿人民币（之前给出的业绩预期是8.0亿人民币至8.5亿人民币）

非美国公认会计准则财务指标

作为按照美国公认会计准则准备的财务指标的补充，公司运用了两项非美国公认会计准则财务指标，实收服务费和调整后EBITDA，来审查和评价经营业绩。公司认为上述非美国公认会计准则财务指标为投资人了解公司的核心经营成果提供了重要信息，加强了投资人对公司历史业绩和未来前景的整体了解，更加直观地展示了管理层在进行财务和业务决策时所考虑的关键指标。非美国公认会计准则财务指标不应被视为对美国公认会计准则财务指标的替代。作为分析工具，非美国公认会计准则财务指标具有其局限性。其他公司，包括同行业的其他公司，可能使用不同的方法计算这些非美国公认会计准则财务指标，这可能会降低该等指标的可比性。本公司通过将非美国公认会计准则财务指标调整至与其最接近的美国公认会计准则财务指标来弥补这一局限性。在评估公司的业绩时，应当全面考虑非美国公认会计准则财务指标以及美国公认会计准则财务指标。

货币换算

自2016年4月1日起，宜人贷将报告货币由美元（“US$”）改为人民币（“RMB”）。修改报告货币可以减少人民币兑美元汇率波动对公司公布业绩的影响，同时能更好地反映公司各季度的实际经营业绩。2016年4月1日前，公司发布的季度及年度业绩数据、现金流量数据及资产负债表中的货币均为美元。本次公告中，2016年第三季度未经审计的财务业绩均以人民币为报告货币。2016年4月1日前相关的财务报表则以人民币重新折算，以对2016年第三季度业绩进行比较。

为了方便读者，本公告包括的若干人民币金额按照统一汇率换算为美元。除非特殊标注，统一换算汇率为1.00美元兑6.6685人民币，即联邦储备委员会H.10数据公布所载2016年9月30日的汇率。

电话会议信息

宜人贷将于美国东部时间2016年11月16日上午8:00，即北京、香港同日晚9:00举行电话会议，讨论其2016年第三季度的财务业绩。

电话会议的拨入详情如下：

国际通话: 1-412-902-4272 美国地区免费通话: 1-888-346-8982 香港地区免费通话: 中国地区免费通话: 4001-201203 会议ID: Yirendai

会议录音可在2016年11月23前进行回放：

国际通话: 1-412-317-0088 美国地区免费通话: 1-877-344-7529 录音回放号码: 10095946

如需获取本次电话会议的实时和存档网络直播信息，请登录宜人贷的投资者关系网站yirendai.investorroom.com。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。该等陈述构成1934年美国证券交易法及其修订第21E条，以及1995年美国私人证券诉讼改革法案所指的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明可以通过一些措辞来识别，例如“将”、“期望”、“预计”、“将来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“力争”、“有信心”以及类似的表述。这些陈述反映了公司管理层目前的预期以及目前的市场和经营情况，受已知或未知的风险、不确定性和其他因素的影响，由于该等风险、不确定性和其他因素超出宜人贷的控制范围而难以预测。该等风险、不确定性和其他因素还可能导致实际结果与陈述的内容产生重大差异。潜在的风险和不确定性包括，但不限于，宜人贷吸引并保留借款人和投资人使用其平台的能力，宜人贷推出新的借款产品和增强平台功能的能力，宜人贷进行有效竞争的能力，中国关于P2P借贷服务行业的政策法规，中国的总体经济状况，宜人贷维持在纽交所或其他证券交易所上市标准的能力，包括其纠正不符合纽交所继续挂牌标准的能力。关于风险、不确定性或影响因素的进一步信息包含在宜人贷向美国证券监督委员会公开提交的文件中。本新闻稿中的所有信息均截至于本新闻稿日期。除非适用法律另有要求，宜人贷不承担任何义务就新的信息、将来发生的事件或以其他原因更新任何前瞻性声明。

关于宜人贷

宜人贷（纽约交易所股票代码：YRD）是中国领先的消费者在线金融服务平台，由宜信公司2012年推出。宜人贷专注服务中国优质城市白领借款人，通过科技的手段帮助借款人在线获得信用评估和服务；并以专业的客户定位、风险控制和技术实力，为出借人提供安全、便捷的理财服务。2015年12月18日，宜人贷在美国纽交所成功上市。欲了解更多信息，请登录：yirendai.investorroom.com

投资者和媒体咨询，请联系：

李慧先生

宜人贷投资者关系总监

电子邮件：matthewli@yirendai.com

[i] 除非特殊标注，统一换算汇率为1.00美元兑6.6685人民币，即联邦储备委员会H.10数据公布所载2016年9月30日的汇率。

[ii] 2016年第三季度，信托促成借款总额为2.35亿人民币（3530万美元），该部分借款风险备用金不按照7%计提而是包含于信托资产之中

[iii] 非不良借款指本金及利息逾期未达90天的借款。