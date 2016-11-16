中网载线第三季度业绩收入同比增长40%

管理层将于美国东部时间2016年11月16日早8：30召开业绩电话会议

北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 中网载线控股有限公司（简称“中网载线”或“公司”，纳斯达克股票代码：CNET），是一家运用数据服务为中小企业提供线上到线下营销渠道扩展、商业和营销推广服务的高科技信息网络技术控股公司。今天公布了2016财年第三季度财务业绩。

2016年三季度经营数据汇总

<1>主营业务收入从2015年第三季度的850万美元同比增长了40.1%达到1190万美元；

<2>主营业务毛利从2015年第三季度的150万美元同比增长了39.8%达到250万美元；

<3>2016年第三季度的经营利润净亏损与同期相比缩减了46.7%，从2015年第三季度的260万美元亏损缩减至140万美元；

<4>前三个季度的毛利率从2015年同期的19%增长到24%，增幅达到26.3%；

<5>互联网广告数据处理服务业务的毛利率前三季度和第三季度分别为43%和42%，同比去年的31%有所提高。

公司董事长兼首席执行官程汉东先生说：“2016年前三季度我们继续公司的重组业务，摒弃低利润的电视广告业务，转而专注于给企业创造更大价值的数据交易服务。商业智慧营销数据服务系统 -- CloudX，该数据服务平台是我们的产品及服务的生态圈基石， 并已成为我们一站式解决方案的一个初期雏形。它主要应用于我们的现存客户并将拓展于基于此服务的新客户，它将给我们带来业务收入的增长。伴随着我们整套数字营销系统及服务的深化与推广，我们能够预见今后业绩的提升。”

“我们也将继续致力于为我们的股东和投资者的承诺，活跃在纳斯达克资本市场上，期待着进一步自我转型与提升，着眼于未来的发展。”

截至2016年9月30日的三个月的收入为1190万美元，相比2015年同期850万美元，上升40.1%，这主要是由于在此期间竞价搜索营销业务收入增长。

第三季度联网广告和数据服务的收入为440万美元， 2015年同期为550万美元，同比下降了20.1%。我们将继续专注于为中小企业客户提供互联网广告和数据服务以及为客户开发新的服务模块，并认为新业务的推出将有助于增加市场渗透率和收入.该部分业务收入的下降由竞价搜索营销业务业绩的大幅增长所抵消了，竞价搜索营销业务从2015年290万美元增长至同期750万美元。CloudX 系统的精准营销以及高转化率是业绩增长的关键性因素。

截至2016年9月30日的三个月的毛利是200万美元，毛利率为17%，2015年同期是 150万美元，毛利率为17.1%，主要是由于毛利较低的竞价搜索营销服务的业务增长所致。互联网广告和数据服务的毛利率从2015第三季度的31%增加至2016同期的42%。互联网广告和数据服务的毛利率提升主要是由于公司优化了在线推广系统以及成本控制系统，因而提高了推广的准确性，转换率以及控制推广成本。

2016年第三季度公司的经营亏损为140万美元，2015年同期为经营亏损260万美元。2016年第三季度公司净亏损为150万美元，每股亏损 $0.13 美元，2015年同期亏损210万美元，每股亏损$0.18美元。

2016年前三季经营数据汇总

截至2016年9月30日止的九个月累计收入为2540万美元，2015年同期累计收入为2380万美元，同比上涨6.7%。

2016年前九月毛利为610万美元，毛利率34.2%，2015年同期毛利率24.1%，本期毛利率增长了约24.1%。本期期间费用下降5.3%至990万美元，2015年同期为1040万美元。2016上半年公司累计经营亏损为380万美元。

2016年前九月归属于中网载线普通股股东净亏损为420万美元，每股净亏损为0.36美元，加权平均摊薄后流通股为1140万股。

资产负债表以及现金流量表

截至2016年9月30日，公司现金以及现金等价物为120万美元，营运资本980万美元，流动比率为2.3，所有者权益为2430万美元，相比较2015年12月31日，公司现金以及现金等价物为550万美元，营运资本1370万美元，流动比率为2.9，所有者权益2730万美元。

截至2016年9月30日，公司经营性现金净流出190万美元，同比2015年9月30日，公司经营性现金净流入为130万美元。

近况更新

2016年8月，中网载线宣布了普通流通股以2.5：1并股计划。股票合并的目的是提高每股股票的交易价格，以满足在纳斯达克资本市场的持续上市的1美元最低出价要求。在同年九月，公司宣布已恢复符合继续上市要求。

公司从并股前大约3040万普通股缩减至1220万股普通股，每股普通股的面值以及注册股票数量保持不变。公司以并股前每2.5股合并为1股的方式进行操作。完成交易后，未清算期权数由并股前的210万股缩减至83.5万股。

电话会议

公司管理层将于美国东部时间2016年11月16日早8：30召开投资人会议。

日期：2016年11月16日，周三

时间：美国东部时间早8：30

会议号码（美国）：1-888-455-2263

会议号码（国际）：1-719-325-2289

网络直播链接：http://public.viavid.com/index.php?id=121881

在美国东部时间2016年11月16日早上11点半至2016年12月16日晚11点59分期间该会议的内容都可以回放。如想收看会放，美国地区参与者可拨打1- 844-512-2921，其它国家和地区可拨打1- 412-317-6671 （重播密码为2363154）。

联系人：Maggie Wan，转3902