英敏特发布《2017年中国消费者趋势》揭示四大消费综合趋势

上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 作为全球领先的国际市场研究咨询公司英敏特（Mintel），于近日最新发布《2017年中国消费者趋势》报告，英敏特亚太研究分析总监Matthew Crabbe和英敏特亚太趋势研究经理Delon Wang在报告中客观讨论了四大或将重要影响2017年中国消费市场的综合趋势，对消费者及品牌商均具有前瞻性助益。

规划未来

几十年来高速发展的经济和社会变化现在放缓脚步，人们如何应对中国“新常态”？

“中国消费者目前面临对多种情况的担心，比如就业、环境、健康等。不过最近，消费者再次对值得信赖的老品牌表现出忠诚。据英敏特全球新产品数据库（GNPD），2016上半年在中国推出的所有食品饮料和美容个人护理品中，产品包装含“古”字宣称的产品数量比2015年同期上升了56%。”

“父母依然重点投资与未来相关的东西：孩子、健康和寿命。据英敏特调查，相对于普通饮料，70%的消费者更喜欢购买专为儿童设计的饮料，三分之一以上的父母希望看到更多专为儿童设计的即食餐。同时，英敏特发现这也波及到了承认对于健康的诉求与日俱增，英敏特调查显示近半消费者想看到即食餐里有更多蔬菜，四分之一想看到更多即食素餐。市场上推出即食素餐数量也上升了：45%的消费者表示 含植物蛋白或蔬菜的果汁比纯果汁更健康。”

“在经济下行背景下，消费者越来越有生意头脑并寻找新的赚钱门路，随着他们逐渐意识到他们的时间、物品和空间具有价值且能变现，“分享经济”就发展成了“售卖经济”，消费者开始对“售卖经济”和“价值订阅”兴趣日增。月会员和年会员制成为健身、美容、在线视频、博物馆和电信行业常用的支付模式，现在开始在电影院和机票行业也流行起来。过半中产阶级消费者表示到健身房/运动中心（52%）和美容/美发沙龙（56%）续卡时都能享受额外优惠。所以，随着越来越多消费者开始习惯这种模式，英敏特认为他们将来也期待其他行业提供类似的订阅服务，比如餐饮、时尚、零售等，对品牌的忠诚度高于整体平均水平（50%）的中产阶级消费者（68%）尤其意愿强烈。”

“谨慎乐观和精心规划将成为2017年的主题词。品牌除了要为消费者提供便利性，还要为他们的未来规划提供支持，且要强调品牌在道德和文化上的可靠性。”英敏特亚太趋势研究经理Delon Wang说道。

明日城建

快速进行的城市重建和环境修复项目推动新技术进入并改造人们的生活环境。

“快速进行的城市重建和环境修复项目推动新技术进入并改造人们的生活环境。人们希望用更智能、更小巧和效率更高的家用电器来提高空间使用率。环保和经济利益都成为人们使用新交通技术的考量要素。英敏特调查数据显示，计划2016年买车的消费者有87%表示会将考虑新能源车，只有3%完全不会考虑购买新能源车。”

“更多智能设备进入了人们的家庭，人们也越来越能接受物联网（Internet of Everything）的概念。随着人口老龄化加剧，市场需要更高效的房屋布置和服务才能满足需求。实体空间的使用也发生了改变：临时店即开即关，灵活应变不断变化的城市环境；传统零售调整形式，适应快节奏的城市生活和兴奋点的不断转移。”

“高效、可持续发展和人因设计将成为未来城市设计的重要课题。中国城市将更加注重建筑设计、综合规划、新交通方式和新型汽车的普及。无人机的使用和线上线下零售渠道整合，将刺激一批规模小、基于社区的门店涌现。”英敏特亚太趋势研究经理Delon Wang说道。

嗨，机器人

新技术快速普及，迅速渗入更多消费者的日常生活。

“非现金支付方式、人工智能和自动化方式将有更多进展。消费者越发觉得万事皆有可能，他们期盼高效率，渴望定制化，更接受新技术，生活处处都是机器人。”

“对于便捷生活，英敏特调查显示60%的中国消费者在2016年使用过互联网信用支付服务。此外，支付宝钱包和微信钱包等第三方在线支付服务已成为非现金支付方式首选，第二名手机应用支付使用率为65%。与之相比，信用卡的使用率低于50%，而近场支付（NFC）只有12%。

“同时，机器人也已经开始在不同场景中出现，餐厅里的机器人服务员，机器人撰写稿件，电视主播……无人机也出现更多发展，比如小型超近程私人无人机也日益流行起来。机器人和无人机开始进入中国消费者生活的方方面面，我们将看到消费者们渴望互动的情绪再次反弹，抑或机器人的崛起势不可挡，也许两者都会有。人类方面的技术进步也将开始升级，随着人们的日常生活更加自动化，他们将利用更多闲暇时间去实现新的追求。”英敏特亚研究分析总监Matthew Crabbe说道。

交替现实

快节奏生活带来的压力为提高生活质量和提供逃避现实渠道的技术创造了需求。

“消费者财富增加导致虚拟现实和增强现实技术的应用及使用越来越广泛。他们已开始使用VR设备选择度假目的地。随着使用增多，消费者期望从虚拟现实或增强现实中获得更高层次的互动和自由操控感。”

“虚拟现实和电子媒体越来越广泛的应用于中国多个领域。这部分归功于人们渴望使用新事物并早已习惯技术的不断变化。我们看到零售公司探索虚拟超市的概念。游戏化的消费者参与形式增强了他们与品牌的互动。”

“而VR技术则有利于‘买前试用’服务快速增长，提高顾客满意度，减少退货率，还可能促进‘买前修改’概念的发展。无论是电影、游戏还是营销活动，开发新的VR内容将成为关键。”

“中国VR技术的发展和使用速度全球领先。但其应用领域才刚刚打开。将来我们很可能花更多时间在虚拟世界里遨游，和虚拟人物做虚拟的事情。”英敏特亚太趋势研究经理Delon Wang说道。