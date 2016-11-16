著名女星刘晓庆将主演新剧《女皇》

该剧由《权利的游戏》执行制片人克里斯托弗-纽曼、星光传媒和Kia Jam联手打造

演员和剧集均凸显了女性的权利和个人能力

洛杉矶2016年11月16日电 /美通社/ -- 中国优秀女演员和制片人刘晓庆将主演全新美剧《女皇》，该剧讲述的是七、八世纪传奇女皇武则天的故事，武则天是中国4000年历史中唯一的正统女皇帝。这是刘晓庆第五次饰演武则天，作为中国的国宝级演员，她是最合适的人选。刘晓庆曾在会见美国总统奥巴马时表示：“在中国，人人都知道你，但人人都喜欢我。”很快，美国观众也将会感受到刘晓庆的魅力。

刘晓庆是中国家喻户晓的不老女神，61岁依然风采照人。她将携手《权利的游戏》执行制片人克里斯托弗-纽曼、星光传媒和K.Jam传媒首席执行官Kia Jam打造全新美剧《女皇》，该剧将于2018年末播出。

谈到新剧《女皇》，兼任女演员和联合制片人的刘晓庆表示：“武则天一生经历了很多男人，但她只忠于她的丈夫一人。在中国版中我们有两个元素没有呈现，那就是她对杀戮和性的欲望。她杀死了所有与之不合的大臣。”接着刘还很有哲理地补充道：“做人难，做女人更难。但最难的是做一个有名的女人。”

刘晓庆在中国很受欢迎，她多次赢得中国最高级别的表演奖，包括四次百花奖和一次金鸡奖。星光传媒的Peter Luo在刘晓庆领衔《武则天》全球巡演期间与她接洽了拍摄美剧版武则天的相关事宜。

通过《女皇》，刘晓庆希望能塑造一个勇敢追求前所未有的权利的角色，唤起人们对女性权利的意识。

“……这个国家涌动着一股巨大的女权主义浪潮，该剧会产生深远的影响。我希望观众能够在武则天的故事中意识到历史和女权主义不容忽视，也不可割裂。它之前就存在，以后还会发生。”

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