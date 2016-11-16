您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

Michter’s三年内首次推出酩帝庆典酸麦芽威士忌

2016年11月16日 09:52 编辑： 经理人网编辑
0

肯塔基州路易斯维尔2016年11月16日电 /美通社/ -- 2016年12月，Michter's Distillery 将推出酩帝庆典酸麦芽威士忌(Michter's Celebration Sour Mash)，这是近三年内首次推出。这是威利-普拉特(Willie Pratt)从 Michter's 主蒸馏酒师一职退休、转任 Michter's 荣誉主蒸馏酒师之前调制的最后一款庆典威士忌。

generated by system

generated by system

generated by system

为制作2016年庆典威士忌，普拉特先生从 Michter's 所有库存中选择了他最爱的肯塔基纯波旁(Kentucky Straight Bourbon)和肯塔基纯黑麦(Kentucky Straight Rye)库存，并将它们中的一部分调和在一起。被选中调制2016年庆典威士忌的六桶库存的年份从10年到近33年不等。2016年庆典威士忌的酒精纯度为116.8（标准酒度为58.4%）。

Michter's 总裁约瑟夫-吉-麦格罗科(Joseph J. Magliocco)表示：“我们提供的每一瓶威士忌都让我们团队深深引以为豪。2013年首次推出酩帝庆典酸麦芽威士忌时，我们的目标是证明一款不同凡响的美国威士忌可与世界上任何地方生产的最优质酒媲美。今年，威利再次做到了这点。通过他大师级的库存选择与调和，威利对所挑选库存的调和甚至比单独的肯塔基纯波旁和肯塔基纯黑麦都要好。”  

威利的继任者 -- Michter's 主蒸馏酒师帕梅拉-海尔曼(Pamela Heilmann)评论说：“调酒是一门艺术，我很珍惜曾与威利这样的大师共事的机会。2016年庆典威士忌是一款不同凡响的威士忌。”

2016年酩帝庆典酸麦芽威士忌一共有258瓶，将在美国以及部分出口市场提供。这款威士忌在美国的零售价预计约为5000美元每瓶。

垂询详情，请访问：www.michters.com.

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/31998.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号