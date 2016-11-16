Michter’s三年内首次推出酩帝庆典酸麦芽威士忌

肯塔基州路易斯维尔2016年11月16日电 /美通社/ -- 2016年12月，Michter's Distillery 将推出酩帝庆典酸麦芽威士忌(Michter's Celebration Sour Mash)，这是近三年内首次推出。这是威利-普拉特(Willie Pratt)从 Michter's 主蒸馏酒师一职退休、转任 Michter's 荣誉主蒸馏酒师之前调制的最后一款庆典威士忌。

为制作2016年庆典威士忌，普拉特先生从 Michter's 所有库存中选择了他最爱的肯塔基纯波旁(Kentucky Straight Bourbon)和肯塔基纯黑麦(Kentucky Straight Rye)库存，并将它们中的一部分调和在一起。被选中调制2016年庆典威士忌的六桶库存的年份从10年到近33年不等。2016年庆典威士忌的酒精纯度为116.8（标准酒度为58.4%）。

Michter's 总裁约瑟夫-吉-麦格罗科(Joseph J. Magliocco)表示：“我们提供的每一瓶威士忌都让我们团队深深引以为豪。2013年首次推出酩帝庆典酸麦芽威士忌时，我们的目标是证明一款不同凡响的美国威士忌可与世界上任何地方生产的最优质酒媲美。今年，威利再次做到了这点。通过他大师级的库存选择与调和，威利对所挑选库存的调和甚至比单独的肯塔基纯波旁和肯塔基纯黑麦都要好。”

威利的继任者 -- Michter's 主蒸馏酒师帕梅拉-海尔曼(Pamela Heilmann)评论说：“调酒是一门艺术，我很珍惜曾与威利这样的大师共事的机会。2016年庆典威士忌是一款不同凡响的威士忌。”

2016年酩帝庆典酸麦芽威士忌一共有258瓶，将在美国以及部分出口市场提供。这款威士忌在美国的零售价预计约为5000美元每瓶。

垂询详情，请访问：www.michters.com.