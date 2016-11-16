Finesse Solutions宣布将举办CellWorld 2017高管论坛

加州圣克拉拉2016年11月16日电 /美通社/ -- 生命科学工艺应用测量与控制解决方案制造商 Finesse Solutions, Inc. 欣然宣布 CellWorld 2017 的举办日期与主题。CellWorld 2017 是 Finesse 赞助并专门面向生物工艺创新者、愿景者和高管的活动。这项只限受邀者的活动将于2017年4月25日至26日在旧金山金融区希尔顿酒店 (Hilton San Francisco Financial District) 举行。它将成为生命科学领导者探讨生物仿制药生产之未来，并了解持续工艺及个体化用药的开创性技术与最佳实践的论坛。

Finesse Solutions 首席执行官 Barbara Paldus 博士表示：“我们很高兴在硅谷举办第二届国际论坛，并探讨 CAR-T、CRISPR/CAS9 应用与基因编辑及个体化用药、持续工艺和生物仿制药在金砖四国量产等领域的挑战与进步。我们的目标是为行业高管提供探讨先进的生物工艺应用领域创新与技术的独特机会。”

受邀演讲嘉宾将阐述上下游一次性生物工艺的进展，并专注于模块自动化和数据调谐与分析，以及小规模生产免疫治疗相关的生物制品。Finesse Solutions 将在 CellWorld 活动上发布从实验室到量产的端到端持续工艺的新工具，包括 Finesse G4 自动化平台以及 SmartFactory™。SmartFactory™ 将新生产厂所需的规模最小化，并高效利用现有产能。

Paldus 博士表示：“知名人士史蒂夫 - 乔布斯说过：‘只有那些疯狂到以为自己能够改变世界的人，才能真正改变世界’。我们希望 CellWorld 能够联合业界的力量，并推动人们深入探讨，以便加快行业改变并推出新的理念。”