好莱坞动作明星加盟 共庆《战舰世界》一周年

北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 《战舰世界》国服一周年即将到来之际，迎来了一个重磅消息 -- 好莱坞知名动作明星和武术家史蒂文西格尔加盟《战舰世界》，不仅为游戏拍摄了全新的宣传片，还将担任游戏的英雄战斗顾问，与玩家共同庆祝一周年纪念日。

视频：史蒂文西格尔邀你共庆《战舰世界》一周年

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史蒂文西格尔是好莱坞著名动作明星、武术家，他与史泰龙、施瓦辛格、哈里森福特等人一同开创了好莱坞动作片的黄金时代，影响力延续至今。如今他又多了一个身份，就是《战舰世界》的英雄战斗顾问。现在，这位传奇动作英雄将要亲自征召所有玩家，参与《战舰世界》的一周年庆典和游戏内活动，成为下一个海军动作英雄。

除了拍摄宣传片，史蒂文还将亲自加入到游戏中：在未来游戏中会新增一个名叫“史蒂文西格尔”的舰长，由史蒂文本人配音，玩家需要参加随机战、排位战、团队战或者合作战斗获得足够的经验，完成相应的人物，才能获得这位明星舰长。

身为好莱坞明星的史蒂文与世界战争艺术网游《战舰世界》的这次跨界合作引起了国内外玩家和影迷的关注，也许有的玩家会诧异为什么会选择这样一位动作明星合作。其实史蒂文与战舰题材一直有着不解之缘，他的电影代表作《潜龙轰天》就是一个以著名军舰密苏里号为背景的故事。史蒂文在影片中扮演舰上的一名厨师，在恐怖分子劫持军舰的时候凭借个人的身手和军舰上的设施成功制止了浩劫。而密苏里号也一直是备受《战舰世界》玩家期待的一艘战列舰，在未来的版本中，这艘传奇战舰也会加入游戏。

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