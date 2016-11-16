CoCo 现磨咖啡突破500家 提供优质平价咖啡享受

上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 截至2016年11月，CoCo现磨咖啡门店已突破500家。CoCo都可一直致力于发展现制特色茶饮、咖啡、果茶、巧克力等丰富多样化的饮品，通过标准化经营、不断的创新研发与国际视野，始终坚守品质与服务，奠定CoCo都可永续发展的基础。



带有CoCo café 的店招，就是CoCo现磨咖啡门店



CoCo café 店里，除了常规饮品外，更提供现磨咖啡



提供顾客亲切的服务与优质平价的现磨好咖啡

CoCo都可因应咖啡市场趋势，满足顾客需求与多元化发展，提升品牌形象与丰富饮品专业，于2014年创立CoCo cafe品牌，于己有的CoCo都可门店里增售现磨咖啡系列饮品，广受顾客的喜爱与欢迎。

CoCo cafe提供优质平价咖啡享受，严选阿拉比卡咖啡豆，使用瑞士进口专业咖啡机萃取，并搭配香浓滑顺牛奶，让每一杯咖啡在香气与醇度达到优质的风味呈现，其中使用CoCo特色珍珠所调制的珍珠拿铁与夏季供应的绵密细滑奶盖咖啡成为CoCo cafe特色商品，另外CoCo cafe也贴心推出滤挂式咖啡，方便携带、简单操作，让顾客随时都能享用一杯好咖啡。

CoCo都可为推广咖啡文化，门店的每一位伙伴秉持着CoCo正面、积极、活力的服务精神，以提供顾客亲切的服务与每杯香醇且优质平价现磨好咖啡，促使更多顾客开始品尝咖啡进而爱上咖啡，把咖啡与时尚、生活和工作联结在一起，让每一位顾客随时随地都能享受到美好的咖啡时光。

CoCo都可为庆祝咖啡门店突破500家推出众多优惠活动，活动详情可至CoCo都可的微信公众号或以CoCo cafe门店活动告示为准。