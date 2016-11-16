第九届世界酒店论坛暨泛旅文化产业投资合作峰会将在江苏南京举办

北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 12月9日-10日，“第九届世界酒店论坛暨泛旅文化产业投资合作峰会、世界酒店联盟理事年会、第八届五洲钻石奖颁奖盛典”等系列重要活动将在江苏南京东郊国宾馆隆重举办。本届论坛大会由联合国世界旅游组织和中国国家旅游局特别支持，由中国旅游饭店业协会、中国旅游研究院、中国社科院旅游研究中心、北京第二外国语学院酒店管理学院支持，由世界酒店联盟、泛旅文化集团、旅游卫视、美国亚洲协会共同主办，由世界酒店杂志社、世界酒店网、世界酒店品牌研究中心、世界酒店联盟北京代表处、世界酒店设计中心、海尔集团、慕思集团、泛旅国际酒店集团以及多家知名企业集团和中外业界权威机构共同协办，由上海泛旅文化传播有限公司、泛旅（北京）国际文化传播有限公司、南京东郊国宾馆具体承办，本届论坛大会得到中外旅游酒店行业人士和传媒界人士的积极参与，将有二十多个国家和地区的500位左右的代表和企业家参加本届论坛大会。

本届论坛大会的主题为“文化与资本共赢”。为期两天的行业盛会将汇聚世界旅游酒店业的顶级领袖人物以及相关行业的重要政府领导，进行一场关于文化与资本的观点与思想的碰撞盛会。论坛大会共分为七个环节：第九届世界酒店论坛暨泛旅文化产业投资合作峰会开幕式、主报告会、泛旅文化投资合作峰会、女企业家峰会、设计家与集团专场、第八届五洲钻石奖颁奖盛典晚宴及项目对接闭门会议等。

9日上午，第九届世界酒店论坛暨泛旅文化产业投资合作峰会将在世界旅游组织、中国、法国、德国等国家旅游主管部门以及国际旅游联合会和有关行业协会高官的致辞中拉开序幕，联盟主席团成员将集体亮相共同见证开幕仪式，论坛大会主报告会中，世界酒店联盟的领导和有关国家代表将发表发人深省的精彩演讲。

9日下午，整个论坛大会的主题演讲环节有来自世界各国和国际品牌企业的著名专家、学者和优秀企业家50余位将登台演讲和对话，国际酒店集团前10强和中国酒店业前60强董事长、总裁将参与论坛大会的脑力风暴。

10日上午，论坛大会将举行“女企业家峰会”环节，来自国际酒店集团的女企业家和中外行业中的女界精英将进行别开生面的主题演讲和峰会对话，并就旅游和酒店业发展与女企业家工作与生存状态进行高质量探讨和问答。

10日晚间，论坛大会还将隆重举办“第八届五洲钻石奖”颁奖盛典晚宴，以及重要项目对接闭门会议。被誉为酒店行业“奥斯卡”大奖的“五洲钻石奖”历经七届之后，迎来了第八届“颁奖盛典”。本着“公平、公正、公开”的原则进行严格评选，并经过长达半年时间的考察、筛选及评定，世界酒店联盟将在论坛大会的“颁奖盛典”上正式公布获奖个人和企业名单。颁奖盛典上，所有参会代表将汇聚一堂，共叙友情并共同见证酒店业的优秀个人和优秀企业荣获被誉为业界“奥斯卡大奖”的“五洲钻石奖”，该奖项荣誉涵盖了酒店投资业、酒店经营管理界、酒店配套商企业，以及酒店设计与文化旅游机构的优秀企业和优秀个人。

本届“论坛大会”将围绕总主题“文化与资本共赢”深度剖析并精准诠释当今旅游酒店业所面临的各种机遇与挑战，与会专家和学者、企业家、政府官员将为业界共同呈现一场独具特色信息量大的行业盛会，为未来的发展提供高含金量的参考价值。作为主办方，世界酒店联盟体系团队工作经过了17年的探索与发展历程。17年时间里，世界酒店联盟的构思、筹创与成立工作得到了联合国世界旅游组织和中国国家旅游局的特别支持，并得到了二十多个国家与地区旅游部（署、局），以及中国多个地方省市政府的友情支持与通力合作。经过17年的孕育与锤炼，经过9年时间的正式启动和全面发展，世界酒店联盟团队品质、个性与不断创新的坚持造就了“世界酒店杂志”、“世界酒店论坛”、“五洲钻石奖”、“世界酒店网”、“泛旅文化传播”、“泛旅通讯社”等几个酒店行业独具影响力的品牌。

此外，本届论坛大会还得到了海尔集团、慕思集团、林肯汽车（中国）等著名企业的大力支持与协办。

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