大姨吗柴可：把握家庭医疗健康的红利时代

北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 当医疗资源矛盾成为了一种社会问题，越来越多的企业开始探索解决之道。从某种意义上看，大姨吗的母公司友乐活走在了行业的前面。

在刚刚参加完2016洛客发布盛典后，大姨吗创始人兼CEO柴可又出现在 TEDXlujiazui 的大会现场。在名为“一睁眼看见智能医疗”的主题演讲中，柴可针对当前的医疗健康环境及医患矛盾进行了深入剖析，并提出了相应的解决之道。短短十几天的时间，那台采用 FI-POCT 系统 (family intelligent point of care testing)，家庭智能即时检验系统的全新智能家庭医疗设备已足够令行业“惊艳”，更让家庭医疗健康领域成为各界瞩目的焦点。



大姨吗创始人兼CEO柴可在TEDXlujiazui现场演讲

缓解当下最大的行业痛点

这台计划在2017年正式推出的设备仅有 ipad 般大小，但其集成的检测功能与科技含量却与医院内的专业仪器别无二致。在大量临床实验中，其做到了偏差率仅有不到万分之九。目前，已获得了全国最严格的上海食品药品监督管理局批准的二类医疗器械证的它，可以辅助3大类（生殖、内分泌、代谢疾病）200多种疾病的诊断和辅助诊断，还可以辅助5大类500多种疾病的随诊、跟踪及远程复查。同时，这款设备可以帮助用户完成从医疗数据到正常语境解析的庞大工作。

当前，设备主要面对备孕及孕期女性，未来将拓展到全部家庭成员。正如柴可在 TEDXlujiazui 大会上所言，希望给予受众智能、精准、方便的使用体验，为医生和患者搭建一座“在家就可以便捷、准确地监测身体数据的桥梁”。

为了研发这台智能家庭医疗设备，柴可和他的团队用了近三年的时间。背后的动力，则来自于对医疗资源稀缺与分布不均的深入思考。相关数据显示，截至2014年末，中国共有医疗卫生机构98万余个，执业医生282万名，大到综合三甲型医院，小到村卫生所、健康小屋，平均每个点可以配置的执业医师资源仅有2.8个。医疗资源的紧缺在妇产科尤为突出，二胎政策开放为未来每年带来1780万 - 1950万新生儿，然而近年来妇产科医生的流失率却高达8%。

医生与患者数量之间的严重不对等导致医生超负荷工作成为一种常态，而大量的无效门诊及远程无法获得有意义的医疗级别数据的本质痛点，更压榨了医生原本就十分有限的时间资源。医生们无法持续追溯和跟踪自己诊断治疗的结果，也无法进行复诊和随诊，积累学术数据与临床经验便无从谈起，久而久之会形成一种恶性循环。

柴可认为，只有帮助用户实现足不出户就能便捷地获取有效医疗级数据，大幅增加医生的有效时间，提升患者的服务体验，才能触碰到医疗矛盾的核心。他相信未来会有越来越多类似这样的家庭辅助诊断、随诊工具出现，从简单的初筛和预诊开始，到深度诊断和随诊，记录用户身体的各个维度。“也许这个过程需要时间，但我们已站在了风口之上，这一天一定会到来。”柴可说，医院最终只会承担手术中心和重症的监护的职能，其它功能部分将会被拆解，更多诊断和辅助诊断的过程势必会在家里完成。

立足于医疗健康产业的未来

柴可团队看重的是能否为用户及行业带来价值，做智能家庭医疗设备如是，做大姨吗亦如是。自2012年问世以来，大姨吗以女性经期管理工具的属性为人所熟知，但那句“让获取健康更简单”的slogan却一直未受到太多的关注。事实上，相较于互联网企业的显性特征，医疗和健康才是大姨吗在四年的时间里始终专注发展的领域。

在2016年下半年，大姨吗先是与一站式健康管理平台医通在线达成战略协议，共同进行女性健康大数据研究和应用，开发针对女性、孕妇的健检、健康管理相关产品，深挖医疗资源。随后，大姨吗又携手春雨医生，开设“医生问诊”功能模块，撬动了移动医疗行业最“渴求”的医生资源。经过这一系列的资源优化及整合，柴可团队深耕医疗健康领域的意图愈发明显。此番推出的智能家庭医疗设备，将通过大姨吗的经验及流量导入，在家庭医疗健康领域进行更深入的耕耘。

中国产业信息网发布的数据显示，我国家用医疗器械市场规模由2011年的176.6亿元，发展至2015年的480亿元，近5年的复合增速接近每年22%。在政策扶持、社会经济发展及健康观念转变的共同作用下，家庭医疗健康产业的空间广阔，将成为未来五至十年中国大健康行业中的重要增量。然而对比于发达国家家用医疗器械占到整个医疗器械产业40%的规模，国内市场方兴未艾，且很大一部分技术型产品均被外资垄断。国内企业亟需突破技术屏障，提高竞争力，构建专属的差异化优势。

柴可认为，在历史的长河中，每当人类遇到生产力的物理瓶颈问题时，依靠的都是科学技术升级，替代或者提升人的劳动效率。在家庭医疗健康的红利正逐渐释放的当下，家用医疗器械将会朝着愈发便利、先进的方向前进，产品结构必然会得到调整，企业唯有不断革新思维与技术，方能跟上日新月异的需求，从而促进整个产业步入健康良性的发展快行道。

“尽管在当前，整个行业还面临着政策限制和技术层面的障碍，需要突破。但作为家庭医疗健康的坚守者，我们愿意从入门级着手，和行业内的其他玩家一道把格局做大。”柴可表示，这台设备将于2017年首发。在医疗资源矛盾突出及家庭医疗健康前景广阔的环境下，将会有越来越多的企业行动起来，积极寻求更大的机遇与突破。