寓见荣膺2016金砖论坛年度最具投资价值公寓运营商

上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 11月10日，由第一财经旗下成员机构金砖传媒打造，中国房地产业协会、亚太房地产业协会联合主办的地产圈盛会 -- 2016金砖论坛暨第五届全球房地产金融峰会在上海盛大开幕。寓见公寓作为此次盛会的战略合作伙伴受邀出席，并斩获“年度最具投资价值公寓运营商”殊荣。

自2014年起，长租公寓市场进入上升风口期。尽管国内经济增速放缓，许多行业显现寒冬，长租公寓依然是众多资本关注的对象。

随着房地产市场进入“白银时代”，增量市场转入了存量市场。给公寓行业发展带来了良好的契机，2016年上半年，支持性政策持续出台，开发商、酒店管理公司等外围企业相继进入，公寓品牌也如雨后春笋般爆发式增长，规模效应愈加凸显。作为重运营的公寓行业，后端的运营能力与产品的构架能力显得尤为重要，品牌价值也在日趋红海的竞争中慢慢沉淀。



寓见公寓CEO程远受邀参加金砖论坛圆桌讨论

在这样的背景下，今年的金砖论坛首次开设主题为“中国房地产共享”的专题峰会。寓见公寓CEO程远受邀作为圆桌嘉宾与多位专业经济学家、企业家共同讨论了“红海租住市场的蓝海机遇”。

虽然激烈的竞争环境让公寓行业一步一步进入了红海市场，但是通过扎实的运营实力，借助资本货币的力量，依然可以抓住许多蓝海的机遇。

寓见公寓目前管理超过240亿的资产，拥有丰富的公寓运营管理经验。寓见CEO程远表示：“公寓本身就是房地产形式的一种，是一种比较小的细分领域，同时公寓管理并不等同于资产管理。对于寓见来说，怎么让租客觉得满意是我们最关心的问题。寓见虽然成立只有两年多，但是已经拥有4条成熟的产品线，来满足不同的租客。”



左三寓见公寓CEO程远受邀参加颁奖典礼

旨在租客打造美好的租住生活的寓见，正是不忘初心的秉承“让租住生活更美好”的品牌使命，不断得到市场与资本的认可，也在论坛当晚的2016金砖价值榜颁奖盛典中，荣膺“年度最具投资价值公寓运营商”大奖。

此次颁奖典礼的奖项设置由第一财经旗下金砖传媒以第三方公正客观的立场力邀多方共同参与，基于全球知名的房地产会员机构亚太房地产协会等专业的第三方调研数据，在全世界180多家房地产及其金融领域相关机构中遴选得出。

寓见脱颖而出斩获大奖，得益于寓见丰富的公寓管理运营经验与行业领先的多模式合作与尝试。立足上海深耕房地产三级市场的寓见，如今同时运营超240亿的资产，在短短的两年间将客房扩展到近20000间的规模。更是第一家品牌公寓与“58月付”、“蚂蚁借呗”合作，打造全新的金融合作模式，同时积极的与万科、阳光城、景瑞等多家知名房企合作，抢滩商业地产，改变房地产后市场格局。

在今年12月开启入住的“寓见plus·遇道”便是寓见携手景瑞地产共同打造的全能青春定制社区，此次合作打破传统地产开发模式。景瑞地产在此项目中为寓见公寓引入商业地产资源，由寓见公寓进行标准化运营和项目管理。景瑞在与寓见合作后，创造了一个月内“光盘”的销售佳绩，实现了利益最大化。

寓见将来的战略将更多的发挥其后端运营能力，与房企开发商的前端开发进行无缝对接，用标准化运营和项目管理能力，帮助开发商用最快的速度，以最合适的价格卖出房子，同时为业主创造价值。

通过规模化供应与标准化管理，探索金融与房地产行业更多元化的合作，寓见努力改变脏乱差的群租乱象，让租住生活更加美好！