德威教育集团与皇家莎士比亚剧团开创新合作

新加坡2016年11月16日电 /美通社/ -- 德威教育集团（DCI）今天宣布，其位于亚洲的国际学校与皇家莎士比亚剧团教育部门开启合作。

该项合作为10至18岁的孩子提供一系列广泛的机会，通过皇家莎士比亚剧团排演中多次使用和验证的技巧，来深化学生关于莎士比亚剧作的知识和理解。第一年的合作内容包括皇家莎士比亚剧团演员驻校教学，为学生度身定做工作坊并使用皇家莎士比亚剧团线上资源，以及到英国和亚洲观看演出，最后将以各校学生的演出为合作划上句号。

“视觉艺术和表演艺术是德威教育的核心”，德威教育集团的创始人和执行董事长 Fraser White 说，“皇家莎士比亚剧团是世界上最顶尖和知名的剧团之一，能够与之合作我们感到非常兴奋。这种学习超越了课堂的局限，为我们学生增加了另一个可贵的学习维度。”

皇家莎士比亚剧团教育部门总监 Jacqui O’Hanlon 同样对此合作做了积极评价：“我们一直致力于开发长期的合作项目和有意义的文化交流。因此，对于能跟德威教育集团在亚洲的学校合作，我们感到非常高兴。莎士比亚的作品属于整个世界，通过它所有不同的形式，给我们以探索人类体验的机会；像所有伟大的艺术作品一样，它帮助我们更好地理解自我，理解他人，理解世界。皇家莎士比亚剧团非常重视与青少年分享莎士比亚作品的文化遗产，我们的教育方式也得益于剧团演员和导演在排演中获得的灵感。德威学校具有戏剧实践和文学研究的优良传统，我们非常期待能在接下去的几个月里为深化这一传统作出贡献。”

除了学生活动以外，德威的学校网络也组织系统性的驻校职业学习项目，并辅以线上资源来共同支持戏剧和英语老师的职业发展。在未来几年，相关活动还包括学生到英国访学，学习剧本写作和戏剧制作，围绕舞台表演和编剧开展的各项工作坊，以及为教师开发的更多职业发展元素。

德威教育集团的学校总监 Brian McDouall 补充道，“这一合作能够帮助学生更好地理解莎士比亚作品中，以含蓄和富有创意的方式表现出来的复杂主题。这些主题与当代生活仍有联系，因此也能将莎士比亚与当今世界联系起来。”

该项合作的第一场活动近期在上海举行，四位皇家莎士比亚剧团的演员参于了德威教育集团一年一度的莎士比亚戏剧节。他们不但指导了本次戏剧节主打的学生表演《罗密欧与朱丽叶》、《暴风雨》和《哈姆雷特》，还为集团三十名戏剧和英语老师度身定做了为期三天的职业学习课程。

德威教育集团和皇家莎士比亚剧团的教育部门都渴望能进一步拓展合作，为不同城市的当地学校开设工作坊来促进表演，在中国开展的工作坊将以汉英双语进行。

第一年参与此项合作的德威教育集团旗下学校包括上海德威英国国际学校、北京德威英国国际学校、苏州德威英国国际学校、首尔德威英国国际学校、新加坡的德威英国国际学校、苏州德威国际高中和珠海德威国际高中。