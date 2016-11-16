MSC 地中海邮轮推出旗下首条环球邮轮航线

-- 探索世界奇景，圆您旅行梦想

地中海华丽号（MSC Magnifica）将提供独一无二的环球航线，119天领略全球六大洲49个目的地

瑞士日内瓦和中国上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 总部位于瑞士日内瓦的全球最大私有邮轮企业及欧洲、南美和南非邮轮市场领导者MSC地中海邮轮今日宣布，旗下首条环球邮轮航线开始售票。

此次地中海邮轮的环球航线采用的地中海华丽号（MSC Magnifica）是业内同类航线中最大型、最现代的邮轮。地中海华丽号将于2019年1月5日从热那亚启程，并在完成119天的环球航行后回到热那亚。这条独一无二的航线全程将行经六大洲，停靠32个国家的49个目的地，加上地中海邮轮独有的舒适体验和优雅风情，必将满足旅客最严格的要求，成就令人难忘的圆梦之旅。



地中海华丽号 -- 拥有高比例的阳台舱房，将陪伴乘客度过119天的环球之旅

环游世界是许多旅行者的毕生梦想，而地中海邮轮推出独特环球航线，正是为了帮助他们梦想成真。无论是刚刚毕业想要看看世界，还是从忙碌的职业生涯中暂时抽身远离尘嚣，或是退休后自由的探索之旅，不同年龄的旅行者都能够通过与地中海邮轮一起环游世界来拓展视野，获得宝贵的人生经历。

“作为一家家族企业，地中海邮轮致力于为客人提供真正独特的体验。为此，在为这次环球邮轮之旅设计航线时，我们认真聆听了客人的声音，了解到对许多人来说，一次舒适、优雅的环球旅行是毕生的梦想。”地中海邮轮首席执行官Gianni Onorato表示，“作为一家享誉全球的国际邮轮公司，我们希望实现客人的梦想，为全球旅行者带来环球航行这样的特色产品。当然，我们要以地中海邮轮独有的优雅方式为他们圆梦，因此我们选择最适合此类航线的船只 -- 地中海华丽号，并打造了市场上独一无二的路线，让客人尽享美妙旅程。”



意大利热那亚 -- MSC地中海环球邮轮始发港

无论是历史悠久的港口还是繁华如梦的都市，亦或是充满异域风情的隐秘海岛，乘客都将在119天的环球之旅中一一体验。即便是最挑剔的客人，也能在环球航线中以全新方式感受世界。行程亮点包括：

异国风情的多彩秘境：从热情的汤加群岛和博拉博拉岛的原始水域，到卡塔赫纳的繁盛文化与亚喀巴的沙漠绿洲，地中海邮轮精心挑选了全球49个令人神往的目的地，其中许多地方只有真正的邮轮爱好者和环球旅行者才能通过此次航行一睹芳容。环球航线还将带领客人探索新西兰、斐济和马尔代夫，并在加勒比海地区停靠9个港口，打造“不循常规”的加勒比群岛全景之旅。

前所未有的专属岸上体验 ：地中海邮轮致力于提供丰富的岸上活动，结合途径地的风土人情，打造极致纯正享受。在品纳维拉骑大象，在莫雷阿岛的泻湖浮潜，在攀龙湾国家公园与自然邂逅，每一处目的地都是一道风景。此外，作为地中海邮轮环球航线的独家服务，客人还可以选择并预订15个免费岸上游览项目，以全新方式探寻精彩世界。

：地中海邮轮致力于提供丰富的岸上活动，结合途径地的风土人情，打造极致纯正享受。在品纳维拉骑大象，在莫雷阿岛的泻湖浮潜，在攀龙湾国家公园与自然邂逅，每一处目的地都是一道风景。此外，作为地中海邮轮环球航线的独家服务，客人还可以选择并预订15个免费岸上游览项目，以全新方式探寻精彩世界。 真正的探索之旅 ：为了给客人提供充足的岸上活动时间，地中海邮轮环球航线将在每个港口平均停靠13小时，高于行业水平，让客人尽情体验与探索当地的特色风情。

：为了给客人提供充足的岸上活动时间，地中海邮轮环球航线将在每个港口平均停靠13小时，高于行业水平，让客人尽情体验与探索当地的特色风情。 名胜港口延长停靠 ：对于活动丰富的热门目的地，地中海邮轮将开创业内先河，延长港内停留时间，包括在波利尼西亚的四个全天、夏威夷及旧金山的三个全天，以及洛杉矶的两个全天。

：对于活动丰富的热门目的地，地中海邮轮将开创业内先河，延长港内停留时间，包括在波利尼西亚的四个全天、夏威夷及旧金山的三个全天，以及洛杉矶的两个全天。 高品质的船上体验：地中海邮轮提供贴心服务，包括洗衣等服务的多种折扣，让乘客倍感放松，安心享受船上的118个夜晚。每一处细节均精益求精，确保为客人创造终身难忘的美好体验。

除了多姿多彩的目的地以及岸上体验，地中海华丽号还将为客人提供真正舒适与优雅的旅程。地中海华丽号于2009年建造，总排水量为9.5万吨，最高载客2518人。她设计一流，精致考究，拥有高比例的阳台舱房、高品质服务、新鲜正宗的餐饮选择（4个餐厅和11个酒吧）、现代舒适的客舱以及丰富的娱乐休闲活动。从提供全球新鲜食材和地道风味的美食餐厅，到包括大型娱乐场、全景舞厅、雪茄间、4D影院在内的一系列世界级娱乐设施，地中海邮轮的匠心独运与体贴服务无处不在。

环球航线不仅安排了大量海上活动，也设有多处放松身心的宁静空间，如地中海华丽号屡获殊荣的MSC Aurea Spa，可提供海上独家的巴厘式按摩，以及一系列超现代的美容设施、桑拿、土耳其浴和海水理疗服务。

2016年11月14日起，地中海航海家俱乐部（MSC Voyagers Club）成员可优先预订环球航线；从12月14日开始，地中海邮轮环球航线将向公众开放销售。环线出发/到达港口包括奇维塔韦基亚/罗马、热那亚、马赛和巴塞罗那。

现在预订，地中海航海家俱乐部成员即可获得就餐时段的免费饮品和三倍会员积分，立享所有增值礼遇。客人如尚未加入地中海航海家俱乐部，但持有其他主流旅行奖励计划积分卡，则可通过MSC Status Match计划，加入地中海航海家俱乐部，享受同等或更高级别礼遇。关于地中海航海家俱乐部或MSC Status Match计划的更多信息，请访问：https://www.msccruises.co.uk/en-gb/MSC-Voyagers-Club/MSCCruises-Status-Match.aspx

欲了解关于地中海华丽号以及地中海邮轮环球航线的具体信息，请访问：www.msccruises.co.uk/en-gb/Cruise-Destinations/MSC-World-Cruise.aspx