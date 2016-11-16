冷王携手顺丰开展“冷链大揭秘”活动

上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 创造舒适、可持续发展及高效环境的全球领导者英格索兰公司（纽交所代码：IR）旗下品牌冷王，近日携手国内物流业领军企业顺丰开展了一场别开生面的“冷链大揭秘”主题活动，旨在向年轻一代普及推广冷链知识，帮助他们从小培养食品健康与安全意识，并作为“冷链小使者”把相关知识传播给更多的人们。

活动在顺丰冷运的冷库内揭开了神秘面纱。所有参加活动的小朋友们都是第一次身临其境来到真实的冷库，一台台安装了冷王机组的冷藏车让小朋友们目不暇接，连连发出赞叹。为了方便小朋友们的理解，活动现场还特别模拟了冷链食品的分拣、包装和投递等环节。通过讲故事的方式和趣味小游戏的设置，让小朋友们融入到冷链的知识世界，尽情地尝试、体验与学习。

在“冷链科学实验室”环节中，来自冷王的冷链专家和实验助手“忍者熊”，通过热水降温的例子，生动讲述了“热量传递”的原理。小朋友们津津有味地聆听冷王专家生动地讲解蒸发和冷凝的知识，了解冷链制冷的原理，还踊跃参与了课堂问答。此外，冷王还为小朋友们特别准备了定制的冰箱贴，寓教于乐，通过卡通版的果蔬、禽蛋和速冻食品，让小朋友们了解这些食品最适宜的储藏温度，并帮助他们在走出“冷链科学实验室”之后能够作为“冷链小使者”，继续向身边的家人、朋友和同学们积极传播学到的冷链知识。

冷王与顺丰的合作由来已久。为了进一步深化双方的战略合作，今年年初，冷王根据顺丰冷运的特殊作业需求提供了定制化的冷藏机组配置，以保证顺丰高品质的医疗冷链运作。冷王为 “全程冷链，绝不断链”提供的可靠的冷藏机组保障，赢得了顺丰冷运的高度认可。对此，顺丰表示，冷王有着高效可靠的运输温控解决方案和遍布全国的服务网络，是顺丰冷运信任的合作伙伴。作为冷链物流业两大领军企业，希望双方的合作能够打造出更优质的冷链运输方案，为民众的食品健康提供安全放心的保障。

英格索兰冷王中国区总经理周超也表示，“很高兴能与顺丰合作‘冷链大揭秘’主题活动。少年时期是生活习惯与健康意识养成的重要时期，希望此次丰富有趣的活动，能够增强小朋友们对不同食物储藏温度的认知。作为运输温控的全球领导者，冷王不仅致力于提供节能环保的温控产品与服务，还将引导孩子们从小关注食品安全与健康，扩大冷链知识的普及，视为我们的使命和社会责任。”

食品与药品安全是关乎民众日常生活与健康的大事。凭借78年全球领先的运输温控经验和技术，冷王始终积极致力于为中国市场带来业界领先的创新产品和温控解决方案，确保易腐食品和医药制品的安全。冷王将继续关注社会发展与民生问题，与冷链产业的上下游企业展开更多、更广泛的合作，通过“全程冷链”的持续倡导，进一步促进中国冷链产业的发展与升级。

关于英格索兰

英格索兰(Ingersoll Rand，纽约证券交易所代码：IR)通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌：Club Car®、英格索兰(Ingersoll Rand®)、冷王(Thermo King®)和特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度，运输和保护食品及易腐品安全，并提高工业领域的生产率和效率。冷王品牌创立于1938年，为各类运输系统提供温控解决方案，包括拖车、卡车、客运汽车、海运集装箱和铁路运输等。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司，英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息，请访问www.irco.com.cn 或 www.thermoking.com。