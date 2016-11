2016 Global Terrorism Index:经合组织成员国恐袭致死人数激增650%

2015年,全球恐怖活动致死人数下滑10%,但恐怖活动的整体影响加大,更多国家遭受史上最严重的恐怖威胁

针对 ISIL 和 博科圣地的军事打击行动使伊拉克和尼日利亚的死亡人数减少,然而这两大恐怖组织已向周边国家和地区蔓延

23个国家的恐袭致死人数创史上最高,刷新2014年17个国家的纪录

34个经合组织成员国中,有21个至少遭遇一起恐袭,罹难者大多集中在土耳其和法国

法国、土耳其、沙特阿拉伯,科威特和突尼斯的恐怖活动急速加剧,导致 GTI 整体表现恶化6%

2015年,恐怖活动对全球的经济影响达896亿美元

2016年 Global Terrorism Index 显示,2015年全球共29,376人死于恐怖袭击,下滑10%,扭转了四年来的上升趋势。

对ISIL(伊拉克和黎凡特伊斯兰国)和博科圣地 (Boko Haram) 发起的军事打击行动使伊拉克和尼日利亚的死亡人数减少了32%,带动了全球恐袭致死人数的整体下滑。然而,尽管 ISIL 和博科圣地在本国的威胁被削弱,但这些恐怖组织却蔓延到其他国家,导致全球其他地区遭受更大的恐怖主义威胁,也使2015年的 GTI 整体表现恶化了6%。

这份年度报告由 Institute for Economics and Peace (IEP) 根据 National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism(恐怖主义及应对策略全国研究联盟,简称START)的 Global Terrorism Database(全球恐怖主义研究数据库)等资料来源编制而成,提供了有关全球恐袭趋势的最全面的资源。报告发现,2015年,全球有23个国家因恐袭造成的死亡人数创史上最高,比之前17个国家的记录又多出6个。GTI表现急剧恶化的国家包括法国、土耳其、沙特阿拉伯,科威特和突尼斯。这导致排名较上一年出现较大变化,也是全球GTI整体表现恶化的原因,这些地区恐袭情况的加剧超出了尼日利亚和伊拉克情况的改善。

ISIL及其成员组织发起恐怖活动的国家从2014年的13个,上升到2015年的28个,增长了一倍多,其中包括欧洲多个国家。这也导致2015年恐袭达到过去16年来最严峻程度的国家数量创下新高。博科圣地向尼日尔、喀麦隆和乍得等邻国蔓延的趋势使这三个国家的恐袭致死人数上升了157%。从报告可以看出,喀麦隆和尼日尔的 GTI 排名分别上升到第13和第16位。

IEP执行主席史蒂夫-基里亚(Steve Killelea)表示:“今年的 GTI 报告重点指出,过去16年来全球恐怖主义活动出现了最复杂的局面。从一方面看,恐袭致死人数有所下滑是一个积极的信号,但从另一方面,有些国家恐怖活动的持续加剧和蔓延到其他国家的趋势引起了全世界的高度关注,也揭示出现代恐怖活动流动性不断增强的特点。恐怖组织对西方民主国家腹地的袭击提醒我们必须加快并根据具体情况来应对这些组织的不断发展。”

在经合组织 (OECD) 成员国,ISIL同时采用跨国战术和受该组织鼓动的单独袭击导致恐袭致死人数增加了650%。34个经合组织成员国中,有21个至少遭遇一起袭击,大多数罹难者集中在土耳其和法国。而丹麦、法国、德国,瑞典和土耳其的恐袭死亡人数也达到2000年以来的最高。在577名罹难者中,超过一半与 ISIL 袭击有关。该恐怖组织在巴黎、布鲁塞尔和安卡拉发起的袭击使这些国家遭遇了史上最严重的恐怖主义威胁。

史蒂夫-基里亚评论道:“ISIL派往叙利亚的外国成员通常都受过良好教育,但收入较低。从某种程度上看,其中很多成员选择加入恐怖组织是因为觉得在自己国家受到排斥。了解恐怖主义的驱动因素非常重要,能够帮助我们更好地制定反恐对策,遏制恐怖活动的继续发展。军事打击显然有助于遏制 ISIL 在伊拉克的袭击活动,但随着该组织号召力的加强,特别是 ISIL 追随者在欧洲发起恐怖活动,也说明单纯靠军事打击是不够的。”

报告指出,在经合组织成员国里,社会经济因素,例如年轻人失业、犯罪率高、有途经获得武器以及对选举程序的不信任,是最具统计学意义的恐怖主义相关因素。在发展中国家,冲突历史、腐败程度和群体的不平等是与恐怖活动关系最密切的因素。

2015年,全球因恐怖主义付出的经济成本达896亿美元:伊拉克因恐怖活动受到的经济影响最大,2015年达到其国内生产总值(GDP)的17%。受影响最大的五个国家分别是伊拉克、阿富汗、尼日利亚,巴基斯坦和叙利亚。2015年,这五个国家占恐袭致死人数的72%。在这些国家展开恐怖活动的四大最致命的恐怖组织是ISIL、博科圣地,塔利班和基地组织,有74%的罹难者死于这些组织的恐袭。2015年,ISIL超过博科圣地,成为最致命的恐怖组织,在252个不同城市发起攻击,导致6,141人死亡。