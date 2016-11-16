银仕来旗下电视剧《领养》获中美电影节优秀中国电视剧金天使奖

子公司星宏影视公布作品组合，开拓媒体行业年轻受众市场

香港2016年11月16日电 /美通社/ -- 银仕来控股有限公司（“银仕来”；联交所主板股份代号：1616），今天公布集团旗下北京华晟泰通传媒投资有限公司（“华晟传媒”）的中美合拍电视剧新作《领养》在第十二届中美电影节中荣获“优秀中国电视剧金天使奖”，该剧美籍华裔女演员Kiana Fong首度接拍电视剧便获得“最佳新晋演员”的殊荣。

中美电影节是中美影视行业一年一度的行业盛会，旨在推动中美影视业界之间的交流，联合了美国多家媒体娱乐机构参与，并且获得了中国国家广电总局电影局和美国电影协会的支持。在每年十一月的整整一个月内，中美电影节组委会在好莱坞、洛杉矶、三藩市等城市的多个美国主流电影院线进行200场的展映。在展映期间，组委会邀请中美影视业界进行观摩和交流，同时也会在美国各大著名电影学院和博物馆等机构举办学术论坛。

《领养》这次获奖的意义非凡，不仅印证了制作方华晟传媒、制片人孟凡耀先生雄厚的制作功底，而且还体现了中美两国在电视剧行业的深度合作，为行业未来的发展方向提供了一个国际化的方向。《领养》讲述了一位离异母亲为了拯救身患白血病的养女，跨国寻找养女亲生父母的故事，主演除了饰演女儿一角的“最佳新晋演员”Kiana Fong外，还包括香港、内地的一线明星袁咏仪、胡杏儿、丁海峰及濮存昕。

作为《领养》的投资、制作方，香港上市公司银仕来表示深感荣幸，而公司近期更是不遗余力地发展影视业务，除了华晟传媒勇夺殊荣，旗下另一影视制作公司北京星宏影视文化有限公司（“星宏影视”，前称“瀛晟文化”）也在近期宣布了一系列网剧作品和IP储备，以新兴娱乐内容吸引年轻受众。

根据银仕来的公告，目前星宏影视参与投资制作的影视剧作品包括：电视连续剧《念念不忘的岁月》、青春网剧《燃血女神》、IP电影《李雷与韩梅梅》、《A测试之爱情大冒险》、《提着心吊着胆》、《再见时光》、《爱@你》，上述影视作品均已杀青，目前正在后期制作中。同时星宏影视还有大量成熟影视剧目及IP储备，其中《幻听者》（科幻剧）、《当爱已成往事》（奇幻爱情剧）、《男友升级站》（奇幻爱情剧）、《食灵神探》（科幻涉案剧）以及《爱情奇幻秀》（爱情电影）等五部影视剧的剧本均已完成，星宏影视将按照市场环境的外在条件先后安排上述剧码的拍摄工作。

银仕来将以新的业务姿态面向市场，透过新的业务平台，在保持现有年长一辈的观众群体的同时，专注于吸引更为年轻的观众，以加强在中国媒体行业的市场覆盖率。这次业务架构的优化，以及旗下产品的出色表现，将有望为公司股东创造更大的利润及回报。

关于银仕来



银仕来控股有限公司（股份代号：1616.HK）于2012年在香港联合交易所上市，以影视传媒产业为新的业务增长点，旨在成为中国最大的影视制作公司。2015年末，银仕来成功收购了国内资深电视剧制作公司华晟传媒，华晟传媒由全国十佳制片人孟凡耀先生带领，拥有年产上百集电视剧的生产规模，并具备行业最佳的制片能力，过往热播精品剧包括《乔家大院》、《妈祖》、《野鸭子》、六十六集抗战史诗大剧《东方战场》等。银仕来同时拥有针对年轻人的新型内容制作平台星宏影视，旗下作品包括电视连续剧《念念不忘的岁月》、青春网剧《燃血女神》、IP电影《李雷与韩梅梅》，以网剧等创新媒体形式进一步加大本集团于中国媒体行业的市场覆盖率。



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