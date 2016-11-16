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CCE中国清洁金钻奖新增清洁设备配件大奖

2016年11月16日 16:23 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 洗地机、扫地车、高压清洗机、工业吸尘器等产品改变了传统清洁方式，减轻了劳动者的工作压力。大型机器改善了环境，得到了大家的肯定，但同时，各种配件也是大型机器的重要组成部分。

电机 常州天安尼康达电器有限公司
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电池 威海天力电源科技有限公司
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喷芯 台州市汉卡机械有限公司
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配件虽小，却一定程度上决定了整机的使用期限与质量，不容忽视。作为清洁行业的权威奖项，更是应该发现清洁产品中的优秀配件，因此，为了促进与鼓励配件产品的创新与改良，第八届中国清洁金钻奖在创新产品奖中特别增设“清洁设备配件”类别，欢迎各大清洁设备配件生产商加入评选。

评选奖项：

第八届中国清洁金钻奖由2个部分组成。

第一部分为2016年度影响力品牌奖，其中包含6个奖项：

▶ 2016年度商业清洁杰出品牌
▶ 2016年度公共场所清洁杰出品牌
▶ 2016年度工业清洁杰出品牌
▶ 2016年度市政环卫清洁杰出品牌
▶ 2016年度中国清洁行业年度国际品牌 
▶ 2016年度中国清洁行业年度民族品牌

该类奖项通过微信投票产生。

第二部分为2016年度创新类产品奖，其中包含5个奖项：

▶ 创新产品奖 - 户外清扫类设备/机械  
▶ 创新产品奖 - 室内清扫类设备/机械
▶ 创新产品奖 - 清洁工具/卫生用品 
▶ 创新产品奖 - 清洁剂/消毒剂
▶ 创新产品奖 - 清洁设备配件（New！）

该类奖项由专业评委根据具体要求评选产生。

由于金钻奖自创办以来一直是清洁领域内的权威评选，因此各大专业、大众媒体均会全程报道金钻奖，同时，各大协会也将共同参与展示。

更多详情细节请咨询报名联系人。

报名时间：即日起至2017年1月20日

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