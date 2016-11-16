约翰-温伯格将加入 Evercore 担任执行主席

纽约2016年11月16日电 /美通社/ --

Evercore (NYSE: EVR) 今天宣布，约翰-温伯格 (John S. Weinberg) 已经加入该公司担任董事会主席兼执行主席。他加入的这个高级管理团队还包括创始人兼高级董事长罗杰-奥特曼 (Roger Altman) 以及总裁兼首席执行官拉尔夫-施洛斯泰因(Ralph Schlosstein)。奥特曼和施洛斯泰因先生都将继续留在董事会。

温伯格先生2006年6月至2015年10月担任高盛集团副主席，2002年至2014年担任高盛全球投资银行部联席主管，之前他曾任美洲投资银行部联席主管。在高盛，温伯格先生为福特、通用电气和波音等多家领先企业提供战略与财务建议，并且为 Visa 和 Under Armour 的 IPO 提供建议。温伯格先生于1983年加入高盛，1992年晋升为合伙人。

Evercore创始人兼高级董事长罗杰-奥特曼表示：“Evercore向前迈出的这一步具有深远的意义。约翰-温伯格毫无疑问是最受世界各地客户尊重的顾问。他是高质量、诚信和卓越的典范，而这些正是我们的核心价值观。我期待着与约翰密切合作，继续推动 Evercore 成为一家真正杰出的全球咨询公司。”

Evercore总裁兼首席执行官拉尔夫-施洛斯泰因表示：“我们为约翰加入 Evercore 担任董事会主席，成为我们高级管理团队的一名成员感到无比激动。作为一名才华出众、品格高尚的顾问和领导，约翰在客户和行业领导者中拥有卓越的声誉。随着我们继续追求成为世界上最优秀的全球独立投资银行咨询公司的目标，他长期担任顶级金融机构领导者的深厚经验，将进一步壮大和巩固我们的高级领导团队。我真诚地期待他成为领导我们公司的合作伙伴。”

温伯格先生表示：“我很高兴加入 Evercore 高级管理团队。期待着与这个优秀组织的同僚密切合作。他们追求卓越的声誉和以及对客户利益的强烈重视都令我加入这个组织感到无比荣幸。”

温伯格先生1979年在普林斯顿大学 (Princeton University) 获得学士学位，1983年在哈佛商学院 (Harvard Business School) 获得 MBA 学位。目前他是福特汽车公司(Ford Motor Company)、纽约-长老会医院 (New York-Presbyterian Hospital) 和明德学院 (Middlebury College) 董事会成员，并且服务于囊性纤维化基金会 (Cystic Fibrosis Foundation) 投资委员会。之前，他曾在哈佛商学院访问委员会任职。