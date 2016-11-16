301医院牵手居佳医生 探索高血压远程管理

北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 日前，倍受关注的《“健康中国2030”规划纲要》（以下简称“纲要”）正式发布，明确提出支持发展第三方医疗健康服务，促进慢性病全程防治管理服务同居家、社区、机构养老紧密结合；发展基于互联网的健康服务，培育一批有特色的健康管理服务产业。

作为移动医疗的领先者，春雨居佳医生积极探索《纲要》中描绘的未来医疗模式，于日前配合301医院开展了“高血压远程管理”课题。

“高血压远程管理”课题严格按照301医院的慢病管理全流程标准设计，包括健康教育、准确诊断、风险评估、生活挑战、药物控制、长期监控六大板块。

居佳医生相关负责人介绍，课题组在301医院一共招收了200名高血压和疑似高血压患者，并为每名患者配备一名301心内科专家作为私人医生，一名有护士资质的私人健康助理。他们将在整个课题期间为患者提供远程健康管理服务。

课题组采用了国际高血压诊断金标准 -- 24小时动态血压监测，真正意义上做到了高血压准确诊断。动态血压计通过快递寄送至患者家中，检查结束后专家远程解读，真正做到了足不出户。

课题组患者通过智能云血压计测量血压后，血压数据会自动上传云端大数据中心，大数据中心将信息传送至用户、用户家人、私人医生和健康助理的微信客户端，用户在家庭内也可用智能电视登录“春雨居佳医生”APP，查看血压数据及医生建议，观看医生科普视频。当出现异常血压数据时，系统会主动预警，同时私人医生和私人健康助理会及时跟进，联系患者了解情况。

在课题开展一个月后，便有超过80%的患者血压得到了有效控制。

居佳医生利用自主研发的基于互联网技术，整合了智能血压计、智能手机、智能电视等终端的慢病管理系统，为本课题提供了技术支持，帮助课题取得圆满成功。

“高血压居家远程管理”课题的成功为如何应用移动互联网实现分级诊疗、改善日益紧张的医患关系、慢性病的管理都为我们带来了很多启发和思考。充分利用移动互联网平台，进行医疗资源的高效配置，实现纲要所提的目标，将是居佳医生下一步的工作重点。