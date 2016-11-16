2016高交会孚信科技聚焦阳光变色材料应用前景

深圳2016年11月16日电 /美通社/ -- 第十八届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）将于2016年11月16日-21日在深圳会展中心隆重举行。经过多年发展，高交会已成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口。作为国内首家光致变色生产企业，孚信科技此次主要带来阳光变色材料以及相关产品，在高交会这一高精尖技术的国际性舞台上与来自世界各地的知名企业和科技精英对接，共同推动技术成果商品化、产业化、国际化，开创行业发展新格局。

作为天津市科技企业代表亮相“中国科技第一展”

高交会于1999年首次举办，目前已成为中国规模最大、最具影响力的科技类展会，被誉为“中国科技第一展”。第十八届高交会以“创新驱动、质量引领”为主题，重点展示节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等领域的先进技术和产品。孚信科技作为天津市科技企业代表之一亮相本届高交会。



高交会云集全球前沿科技

成立于2010年的孚信科技是一家专注于特种有机光电材料的公司，拥有天津市首批企业重点实验室，旗下业务涵盖光致变色、Oled柔性显示、OPV薄膜太阳能电池等领域，其中光致变色是最为领先的业务。

孚信科技致力于打造“阳光变色”第一品牌，拥有我国第一条光变材料生产线和世界级的研发团队，公司光变材料协同研发应用中心由国内光致变色光领域的权威专家孟继本教授担任科研带头人并组建专家团队。

迎合不同行业和商业消费市场的实际需求，孚信科技不断推出阳光变色最佳解决方案，帮助不同客户解决应用光变材料过程中的各种工艺需求，指导客户研发创新产品，并协助各行业领先型企业进行产品换代或产业升级。目前，孚信科技所有光变材料产品都拥有100%独立自主知识产权。

在本届高交会上，孚信科技将带来光致变色领域的最新技术和成果，展示光致变色材料在不同行业中的应用，及由此产生的行业机会。

光致变色技术助企业找到转型升级良方

在发展历程中，孚信科技攻克了各种技术难关，将光致变色材料成功融入到各个领域，从最初服务于非民用特殊行业如军事隐蔽伪装，到近年来正式向民用化、商业化靠拢，覆盖从纺织纤维到防伪油墨、化妆品等领域，在光信息存储以及分子印迹识别领域也卓有建树。

今年8月，孚信科技与新乡白鹭化纤集团联合研制的新型光致变色材料“七色幻彩丝”正式投入量产，其独特的变色功能令产品兼具科技感和时尚感。纺织业是传统产业，“七色幻彩丝”的问世为该产业转型升级提供了非常有价值的探索实践。2015年4月，孚信科技的阳光防伪识别技术在上海防伪展上引起行业机构的关注，双方目前正在推进这一技术在人民币防伪及票据防伪方面的应用。

对于企业而言，孚信科技的阳光变色最佳解决方案能够提升产品的创意性、功能性和独特性，帮助企业实现产品换代。对于消费者而言，孚信科技的技术令众多光变产品的出现成为可能，这些产品可以增加生活情趣、彰显个性，受到消费者的喜爱。

在国内市场，极少有运用国际先进光变技术和材料来系统化生产的服饰，孚信科技的“阳光彩恤”是其中之一，不仅应用了国际领先的工艺技术，安全标准也远超其他同类材料，是孚信科技在日常穿戴领域的创新变革。孚信科技的另一亮眼产品是“阳光指彩”，在满足消费者多样化需求的同时也在美妆行业内掀起风潮，帮助一些甲油行业企业及美甲机构找到差异化竞争的方向。



孚信科技作为天津市科技企业代表之一参加2016高交会

2016年是“十三五”的开局之年，也是结构性改革的攻坚之年。本届高交会，对于深入实施创新驱动发展战略，促进科技与经济深度融合，推进供给侧结构性改革，具有十分重要的意义。孚信科技此次作为天津市高新科技优秀企业代表之一出席高交会，相信不仅能为国内外人士展示光变技术和产品的独特性能和广泛的应用前景，更能立体多维地为众多传统产业提供转型升级良方，帮助传统企业在经济新常态下提质增效、成功突围。