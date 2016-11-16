三胞乐语荣获华为消费者BG大中华区“丘山奖”

上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 11月15日，华为大中华区核心零售伙伴高峰论坛在上海举行，会议以“纳百川·精耕耘·赢未来”为主题，汇聚了全国各地的零售合作伙伴，这是华为企业BG大中华区零售合作伙伴的一次大型盛会。华为消费者BG大中华区总裁朱平、执行副总裁滕鸿飞、消费者业务战略Marketing部部长邵洋、华为高级顾问田涛、GFK中国科技事业部总经理孙开等领导出席活动，乐语通讯受邀参会，总裁朱伟、副总裁刘晓、助理总裁吴强代表企业出席。



华为消费者BG大中华区总裁朱平

会上，华为向合作伙伴传递了2017年渠道战略、解析了2017华为渠道政策，华为高级顾问田涛对华为文化进行了精彩的解读，会上对2016年度做出重要贡献的合作伙伴进行了表彰，乐语通讯凭借企业优势的渠道资源和2016年华为产品销售合作的突出表现，荣获2016年度华为消费者BG大中华区“丘山奖”。

乐语副总裁刘晓表示：“为客户服务是华为和乐语共同的理念，华为不断创新的产品，加上乐语不断升级的服务，既满足了消费者不断变化的需求，也为双方企业带来了利益共赢。双方集团高层的共识进一步推动未来双方在战略层面的深度合作。”

华为刚刚推出了Mate9旗舰机、Mate 9 Pro以及Mate 9保时捷设计等重量级新品，首发当天三胞集团、乐语通讯、宏图三胞全国助阵，新街口三栋大楼灯光秀、Funtalk乐语爱琴海店直播发布会、宏图三胞Brookstone大屏祝贺。作为华为TCO战略合作伙伴，乐语在渠道资源方面也开通了快速通道，提供最优资源，Mate9中国首发当天，乐语、宏图三胞3000+门店同步首销。

2017年，乐语“更新奇、更好玩、更智能”的创新转型模式，也将为双方的进一步合作带来更广阔的空间。