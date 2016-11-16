中国投资年会.杭州白马湖峰会将于11月下旬在杭州举行

杭州2016年11月16日电 /美通社/ -- 它，与西湖并称“杭城双璧”。它，古称“排马湖”，相传春秋末期吴王夫差在此排马布阵，攻打困守于傅家峙的越王勾践，以此得名。历史上是浙东地区的西大门，南北往来的渡口，也是历代兵家必争之地。

转眼便是三千年，三千年的历史积淀造就了一个城市的性格。你很难找到这样的一个地方：既保留了优雅深沉的的文化风格，又能始终站在时代的潮头，不输左右。如今，这里已经变成了另一番模样：国家级文化创意产业园区，旅游休闲度假区，杭州城市美学、建筑美学示范区，杭州和谐创业示范区。这里，便是坐落于杭州市滨江区的白马湖。

今年9月4日至5日，G20峰会在杭州举办，这是G20峰会第一次选择在中国举办，也是近年来中国主办的级别最高、规模最大、影响最深远的国际峰会，二十国集团成员和嘉宾国领导人及有关国际组织负责人将应邀与会。中国与世界各国一道共商世界经济合作大计，共享全球发展盛举。

很多人都会问，为什么是杭州？为什么G20峰会没有选择北上广深这样的超一线城市，而偏偏选择了杭州，这个看起来应该作为旁观者的1.5线城市来代表中国举办全球最有影响力的20国权势领袖经济论坛？

众所周知，自全球金融危机爆发后，世界经济一直处于高债务、高风险和低增长的状况，进入了长期停滞，几年来，虽然许多国家通过各种财政和货币政策刺激经济，可每个国家都为了自身利益各自为政，导致世界经济复苏无力，即便总体上有所稳定好转，但世界经济下行的压力和趋势依然没有太大改变。

目前，世界经济正处于一个“缺乏创新、活力不足、增长无力”的艰难时期，需要注入强大的力量来改变既有的经济结构和发展理念。创新是经济发展的灵魂。金融危机后最大的反思是，应该把经济增长转到创新驱动上，把创新作为经济发展的最大的、根本性的动力。杭州G20峰会提出“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”的主题，正是在世界经济发展最紧要关头“雪中送炭”。

为什么杭州会诞生阿里巴巴、蚂蚁金服这样的企业？杭州的商业土壤有着怎样独特的养分？有人说，在中国出门可以不带现金，只带一个手机的地方除了杭州，没有第二个。甚至可以说全球也许都找不出第二个。今年8月16号开始，杭州正式试点刷支付宝坐公交，不久的将来，还将尝试支付宝坐地铁。

这里有一个数据很耐人寻味，在当前全国经济下行的环境下，今年上半年的城市发展经济增速中，位列前两位并不是北上广深，杭州以其突破两位数的绝对优势超越北上广深位列第一，增速达到10.8%。这很大程度上得益于政府的“无为而治”，同时也得益于浙江发达的资本市场。政府相信市场，从不干预企业的发展，从不人为地给企业的发展设限，这样一个环境，比较有利于企业，特别是创新型企业的发展；杭州经济的特点之一是民营经济发达，中小企业居多，家族式管理的企业居多。这些企业要在市场中生存、立足、胜出，最大的战略选择就是利用资本市场。

上市融资是企业获得低成本、高效率、更直接、可持续建设发展资金的重要渠道；资本市场的资源配置功能有利于企业持续发展。资本市场的监督功能也有利于打造‘百年’企业。中国股权投资市场随着多层次资本市场的日益完善以及在“双创”、“四众”的大环境影响下日渐成熟。VC/PE基金在2015年全年募集和投资均有大幅度的提升，创下了近几年的最高值。业内规范与专业度越发成熟，投资竞争也日益激烈，资本已然成为商业竞争中多方追逐的关键。

由投中信息主办、贝因美联合主办，由浙江省金融办、杭州市政府、滨江区政府作为指导单位的2016中国投资年会·杭州白马湖峰会，将于11月23-24日在杭州市滨江区，美丽的白马湖畔拉开序幕。此次峰会将云集国内知名投资机构、逾百家上市公司和新三板挂牌公司，他们将会围绕中国股权投资市场的现状与发展，在现场进行激烈的思想碰撞。



此次年会旨在探讨在“创新创业时代”下科技创新与产业升级、智慧城市等产业核心话题，从宏观到微观，从理论到方法，从现实到未来，与大家一起来分享行业专家们的真知灼见。

届时，凯鹏华盈基金主管合伙人周炜、源星资本创始合伙卓福民、盛山资本创始合伙人甘世雄、千乘资本创始人熊伟、昆仲资本创始及管理合伙人王钧、凯旋创投创始合伙人周志雄、澳银资本董事长熊钢、国中投资主管合伙人施安平、华盖资本创始合伙人鹿炳辉，以及贝因美创始人谢宏、泰格医药创始人曹晓春、大华股份、同花顺等A股上市公司高管及董秘，安集协康、爱康德诺等多家浙江省内新三板挂牌公司代表，将针对跨境投资的机遇与挑战、新三板对区域创新的作用、金融市场的风险、机遇与创新、创新金融的格局与前景等众多热点话题展开讨论。

投中信息作为中国股权投资行业生态系统建设者与服务者，通过十余年专业领域的深入研究与广泛合作，积累了深厚的技术基础和人才优势，并凭借优秀的专业能力赢得了中国私募股权基金管理人的长期信任，在行业内拥有大量的数据存量和客户资源。

此次年会投中信息将同期发布“投中2016年中国最具影响力私募股权投资城市”、“投中2016年中国最宜创业城市”、“投中2016年中国最具潜力创业企业”、“投中2016年全球最佳跨境早期投资人（华人）”榜单，旨在对全国范围内的城市创业竞争水平、未上市企业竞争力进行细致梳理，为投资机构及创业者提供一个可参考的标准和标杆。

另外，投中信息将在杭州白马湖峰会上发布与衢州市政府及浙江上市公司合作的母基金。母基金是衢州市政府作为发起人，衢州市政府及投中进行独立第三方募资的政府放大母基金，总规模将达到50亿元，希望能够通过政府的资源优势撬动市场化资金进入市场。

在聚合中产生动力，在变革中发现机会。这是一场股权投资领域的盛宴，这是一份来自杭州白马湖的邀请函，中国投资年会·杭州白马湖峰会，期待你的参与！