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畅游欧洲 初遇西班牙，首都航空全国多地往返马德里880元起

2016年11月16日 16:59 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 2016年12月16日，首都航空杭州=成都=马德里中西航线将正式启航，每周两班，带您直飞马德里，感受西班牙的活力与热情，在伊比利亚半岛遇见久违的自由。

开航特惠，北京、广州、天津、西安、海口、昆明、普洱经成都往返马德里最低880元起（不含税）。同时，首都航空还开通了境外联程特惠，旅客在到达马德里后可继续搭乘欧罗巴航空至伦敦、巴塞罗那、罗马、米兰、巴黎、法兰克福布鲁塞尔、波尔图、慕尼黑阿姆斯特丹、里斯本、梅诺卡岛、巴伦西亚、阿利坎特、马拉加、马略卡、伊维萨、毕尔巴鄂特内里费、富埃特文图拉岛、兰萨罗特岛、拉斯帕尔马斯。同时首都航空还为经常往返于中西的旅客推出境内始发商务舱一人多次和多人多次往返专属套票等特惠产品，为旅客的空中飞行提供更优质的服务。

航班号

班期

航站

起飞

落地

航站

起飞

落地

航站

JD361

周一、五

杭州

09:00

12:10

成都

14:10

20:40

马德里

JD362

周一、五

马德里

22:40

18:30+1

成都

21:00+1

23:30+1

杭州

 *以上时刻均为当地时间

首都航空杭州=成都=马德里航线由空客330豪华宽体客机执飞，从温婉灵动的江南水乡、充满神秘色彩的巴蜀之地直飞热情似火的南欧之城马德里。在这里，旅客可以尝遍来自西班牙各地的美食，感受诸多欧式经典建筑、雕像带来的庄严与肃穆，体验足球场、斗牛场边迸发出的呐喊与激情，品味西班牙古典与现代、以及各个民族文化的交融。

跟随首都航空，来一场说走就走的旅行，玩转经典与热情的西班牙，或飞往周边小岛体验不一样的南欧风情，亦或是在伦敦、巴黎、罗马等欧洲名城走走停停，感受不一样的文化与魅力。现在购票，即享杭州、成都出发经济舱往返880元起，商务舱往返9000元起。马德里出发经济舱往返120欧起，商务舱往返980欧起（以上价格均不含税）。

具体客票信息可垂询95071999热线；

或登录首都航空官网http://www.jdair.net查询。

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