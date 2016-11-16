全国高油酸花生产业推进协作组在京成立

产学研合作打造互惠可持续的全国高油酸花生产业链

北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 11月8日，由全国农业技术推广服务中心主持的全国高油酸花生产业推进协作组成立大会在京召开，来自花生科研单位、推广机构与相关企业的四十余位代表出席了会议。



全国高油酸花生产业推进协作组成立大会代表合影

全国高油酸花生产业推进协作组（以下简称“协作组”）依托中国农业技术推广协会油料作物技术分会，是由全国高油酸花生科研单位、推广机构以及相关企业和组织共同发起的沟通协作平台，也是全国第一个覆盖高油酸花生育种、繁种、种植、推广、加工全产业链的协作组织，旨在有效推进中国高油酸花生的品种选育、标准化生产和产销衔接，促进高油酸花生推广应用。

“当前我国农业发展正处在‘调结构、转方式’的关键时期，协作组的成立符合农业供给侧改革的方向，对于推进中国花生产业稳步发展至关重要。”河南省农业科学院院长、中国工程院院士张新友在大会致辞中说，“高油酸花生的推广有利于改善消费者的健康状况，促进农民增收、企业增效，提高花生产业综合效益和竞争力，改变中国花生在国际市场的贸易地位。”

大会讨论通过了协作组管理办法、组长和联络处。在随后的环节中，八位花生产业的专家依次作了主题报告。其中，中国农业科学院油料作物研究所廖伯寿所长重点分析了中国油料产业发展现状，指出我国油料存在供需矛盾突出、生产增长乏力、食品安全凸显等问题，而高油酸花生具有营养价值高、耐储藏等特点，是未来花生生产和消费的方向。国家花生产业技术体系首席科学家禹山林研究员回顾了高油酸花生在中国的育种历史，分析了品种研发遇到的问题，并展望了未来发展趋势。

会议同时邀请了来自山东省花生研究所、山东省农科院生物技术研究中心、河北省农林科学院粮油作物研究所、河南省农科院经济作物研究所、开封市农林科学院、辽宁大学、辽宁省风沙地改良利用研究所、青岛市花生进出口行业协会等一大批活跃在中国高油酸花生育种与产业中的知名专家代表参会，就如何推动中国高油酸花生的发展展开讨论。来自河北、辽宁、山东、河南等地的农技推广系统代表也参加了会议，并就如何推广高油酸花生献计献策。

协作组的成立也得到了国内外企业的大力支持，包括玛氏食品（中国）有限公司、中粮集团、山东圣丰以及国内多家花生收购、加工、检测和种业公司。玛氏公司高级采购经理赵镝分享了玛氏中国花生可持续发展项目的目标与进展，呼吁业界伙伴探索多方合作，共同打造可持续发展、多方受益的产业链，为中国消费者提供高品质的花生产品。

最后，会议讨论确认了协作组2017年工作计划，将加强高油酸花生宣传、建立中国高油酸花生品种评价体系、制订并推广中国高油酸花生标准和生产技术规范、促进高油酸花生相关的交流与合作等作为接下来的工作重点。全国农业技术推广服务中心主任、中国农业技术推广协会会长陈生斗表示：“未来我们将聚多方之力，将协作组建成 ‘农技搭台、专家引领、企业推动、主体参与、互利共赢、持续发展’的产业合作平台，切实发挥协作组在我国花生行业的示范和引领作用，大力推进高油酸花生产业发展。”