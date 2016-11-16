各界领军人物携手互联网大会，与帘到家共赢“+时代”

中国嘉兴2016年11月16日电 /美通社/ -- 11月16日，第三届互联网大会在浙江乌镇正式拉开帷幕。各界领军人物在此聚集，携手进入“梦中水乡”-- 乌镇，互联网行业再掀风暴热潮。第三届世界互联网大会-互联网之光博览会围绕“创新驱动，造福人类 -- 携手共建网络空间命运共同体”的大会主题，定位于“国际、创新、未来、体验、融合”，展现互联网在经济、社会、文化、生态等各领域应用和融合发展衍生的新模式与新业态。



互联网之光博览会开幕式

“互联网之光”博览会由国家互联网信息办公室、科学技术部、工业和信息化部、浙江省人民政府共同主办。浙江省委副书记、代省长车俊出席开幕式并致辞，工信部副部长陈肇雄，科技部党组成员、科技日报社社长李平，浙江省委常委、宣传部部长葛慧君，浙江省副省长冯飞等领导同志出席。

展会期间，浙江省人民政府秘书长李卫宁、嘉兴市副市长盛全生、嘉兴市经济和信息化委员会卓卫明主任莅临帘到家展区参观指导，给予关心与支持。

此次，帘到家参加“互联网之光”博览会，把握各项有利因素，以O2O模式平台，敢于创新，与时俱进。帘到家沐浴着“互联网之光”，抓住O2O模式的突破口，以创新为驱动，真正做到以消费者出发，在充分利用电子商务优势的同时，突破线上线下鸿沟，打造中国品牌窗帘的信息化服务云平台。怀着“共同命运体”的理念，帘到家充分整合线上线下资源，联合多元力量，博览会的参加使帘到家提升自身品牌价值，为未来发展开拓了更大的平台，同时也推进了服务模式的转型。



互联网之光博览会帘到家受关注

在互联网时代，未来充满未知。“互联网+”的发展，是时代技术创新的迸发，帘到家以平台型品牌的模式优势及“互联网+”和“实体店+”的“双+”思维，为政府、企业、体验店、用户、员工和资方等六个关联方，深度掌控和解析行业痛点并提供家纺产业项目优化解决方案。帘到家在自身的战略定位上清晰有序，进一步推进了帘到家商业模式平台内环结构的完善与稳定，为帘到家下一步的发展奠定了坚实的基础。帘到家创造的新模式，开创的新未来，正影响和颠覆着整个窗帘布艺行业。