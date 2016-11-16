迅达电梯S5500 AP获TUV莱茵大中华区首张欧盟新电梯指令CE证书

上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 2016年11月15日，TUV莱茵大中华区向迅达（中国）电梯有限公司Schindler 5500 AP 颁发了TUV 莱茵首张欧盟新电梯指令2014/33/EU & EN81-20/50EU型式认可证书。该认证证明Schindler 5500 AP电梯不仅符合新欧盟电梯指令Lift Directive 2014/33/EU 的各项安全指标，而且同时满足新欧洲电梯标准EN81-20/50的要求，在中国电梯领域具有里程碑的意义。



迅达电梯亚太研发中心高级副总裁Mr. Laurent Aureyre（左）和TUV莱茵上海公司首席运营官陆勋海先生出席了颁证仪式



与会代表合照

2014/33/EU今年4月进入强制实行期

2014年，欧洲电梯委员会发布了新版电梯标准EN 81-20/50，新标准基于原欧洲标准EN81-1 的实施经验，重新对电梯的设计、计算、检验和认证等重要领域的要求进行了升级。同时，欧盟于2014年发布了的新版欧盟电梯指令Lift Directive 2014/33/EU，于2016年4月20日起开始强制实施并正式取代Lift Directive 95/16/EC，成为中国制造的电梯进入欧洲市场的准入门槛。

迅达电梯亚太研发中心高级副总裁Laurent Aureyre表示，“新标准在防止电梯轿厢意外移动（UCMP）以及功能安全等方面对企业提出了更高要求，我们充分信任TUV莱茵在电梯检测领域的专业度和行业经验，希望通过双方积极合作确保电梯产品的质量可靠性和安全性。”

为了及时跟进新指令的执行，迅达电梯选择TUV莱茵完成相关产品的检测认证。Schindler 5500 AP研发团队在和TUV莱茵中方工程师团队以及德国主检工程师的协力合作下共同完成了此项目，Schindler 5500 AP以其可靠品质顺利通过认证。除此之外，迅达电梯还一直与TUV莱茵就电梯能效认证(VDI4707标准以及ISO25745标准)、EMC相关测试等保持良好合作，如迅达乘客电梯Schindler 3300 AP/Schindler 3600即为行业内率先获得VDI4707认证的A级绿色电梯。

全球市场提高电梯质量安全准入门槛

过往数年，我国电梯出口势头一直比较强劲，载客电梯、自动扶梯、自动人行道的出口都在逐年递增。然而，受到整体经济疲软和电梯行业增速放缓的双重压力，2016年上半年我国载客电梯出口量出现少量下滑，电梯出口贸易乃至整体电梯市场普遍存在压力，我国电梯行业在快速发展的黄金期之后面临“洗牌期”。

随着欧盟新电梯指令的正式实行，所有出口欧盟地区的电梯以及其安全部件产品均须符合新指令相关要求，意味着这将进一步抬高我国电梯企业进入全球市场的门槛。TUV莱茵作为欧盟新电梯指令的NB机构（0035）可以助力整梯厂商以及电梯安全部件制造商生产符合欧盟要求的产品。

“欧洲市场一直是迅达电梯的业务重点之一，我们一直希望能通过和国际知名第三方检测机构的合作，提升迅达的竞争力，满足国内外市场对产品安全和质量要求。”迅达集团中国区新梯业务高级副总裁David Risch表示，未来将携手TUV莱茵继续加强纵深向业务合作。