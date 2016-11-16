宝尊电商发布第三季度财报 净利润同比增长172%

上海2016年11月16日电 /美通社/ -- 北京时间11月16日，宝尊电商 (BZUN) 公布了截至2016年9月30日的第三季度未经审计财报。

2016财年第三季度业绩要点：

2016年第三季度交易总额 (GMV) 为24.04亿元人民币，较去年同期增长71.1%。

2016年第三季度总净营收为7.49亿元人民币（约合1.12亿美元），较去年同期增长27.5%。

2016年第三季度归属于宝尊公司股东的净利润为1,960万元人民币（约合290万美元），较去年同期增长172.0%。

2016年第三季度非美国通用会计准则下 (Non-GAAP)，归属于宝尊公司股东的净利润为2,800万元人民币（约合420万美元），同比增长134.7%。

2016年第三季度每股美国存托凭证 (ADS) 基本和摊薄净利润分别为人民币0.39元和0.36元，相较于去年人民币0.15元和0.12元实现大幅增长。

截至2016年9月31日品牌合作伙伴的数量从去年同期的109家增加到127家，GMV 品牌合作伙伴数量从去年同期的95家增加到115家。

“我们很高兴看到宝尊在本季度表现强劲，很大程度上是获益于现有品牌的持续高速增长，品牌合作伙伴的增加以及品牌组合的不断优化，”宝尊电商董事长兼 CEO 仇文彬表示，“本季度内，我们成立了仓储物流服务全资子公司宝通易捷。作为菜鸟合作伙伴，宝通将为更多品牌和菜鸟商家提供优质仓储物流服务，同时持续提升规模和运营效率。在今年的双十一购物节中，我们实现了超过25亿的总成交额，同比增长超一倍。双十一期间的强劲表现，尤其是非经销模式品牌的高速增长，为市场和品牌交出了一份完美答卷。宝尊将继续致力于为品牌合作伙伴提供最好的电子商务解决方案，助其在中国品牌电商市场获得成功。”

宝尊 CFO 陈兆明表示，“我们第三季度业绩表现理想，总 GMV 同比增长71.1%，归属于宝尊公司股东的净利润同比增长172.0%。这主要是获益于我们持续致力于优化商业模式以及提升运营效率。第三季度中服务收入实现同比高速增长83.1%。我们在上个季度将全年 GMV 同比增速由超过50%上调至超过60%，基于前三个季度 GMV 同比增速均超过60%的出色表现，以及我们对于公司战略和运营能力的信心，我们预计第四季度 GMV 同比增速也将超过60%，同时服务收入也将继续保持高速增长。”

2016财年第三季度财务分析

营收

总净营收为7.49亿元人民币（约合1.12亿美元），较去年同期的5.88亿人民币增长27.5%。

产品销售收入为4.80亿元人民币（约合7,190万美元），较去年同期的4.4亿人民币增长8.9%。

服务收入为2.70亿元人民币（约合4,040万美元），较去年同期的1.47亿人民币增长83.1%，增长的主要原因是寄售模式和服务模式的快速增长，特别是服饰类合作品牌销售快速增长拉动服务收入的增长。

成本和费用

总经营费用为7.27亿元人民币（约合1.09亿美元），去年同期为5.89亿人民币。

产品成本为4.20亿元人民币（约合6,300万美元），去年同期为3.97亿人民币，增加主要是由于品牌电商主营业务的产品销售量的增加。

订单履行费用为1.10亿元人民币（约合1,650万美元），去年同期为6,820万元，该增长主要是由于寄售模式下 GMV 的增加，优质快递服务订单占比增加以及公司的仓库租赁费用的增加。



销售和营销费用为1.51亿元人民币（约合2,270万美元），去年同期为9,380万人民币，该增长主要是由于店铺的促销和营销相关费用增加。

技术和内容费用为2,360万元人民币（约合350万美元），去年同期为1,500万人民币，该增长主要是由于技术工程师成本以及基于项目的可变技术费用的增加。

一般及行政开支为2,230万元人民币（约330万美元），去年同期为1,960万人民币。该增长主要是由于上市后行政及一般费用的增加。

利润

运营利润为2,270万元人民币（约合340万美元），较去年同期亏损100万元人民币大幅增长，对应的运营利润率为3.0%，去年同期运营亏损率为-0.2%。

归属于宝尊公司股东的净利润为1,960万元人民币（约合290万美元），较去年同期增加172.0%。归属于宝尊股东的每股 ADS 基本和摊薄利润分别为人民币0.39元和0.36元，去年同期归属于母公司股东的每股 ADS 基本和摊薄利润分别为人民币0.15元和0.12元。

非美国通用会计准则下 (Non-GAAP)，归属于宝尊公司股东的净利润为2,800万人民币（约420万美元），较去年同期增加134.7%。归属于宝尊公司股东的每股 ADS 基本和摊薄利润分别为人民币0.56和0.52元，去年同期归属于母公司股东的每股 ADS 基本和摊薄利润分别为人民币0.24元和0.22元。

资产负债表项目

截至2016年9月30日公司拥有的现金、现金等价物及短期投资总额为6.71亿元人民币，截至2015年12月31日为8.37亿元人民币。减少主要是由于双十一备货，公司的股票回购计划，物流和办公室基础设施投资。

业务展望

宝尊预计2016年第四季度总净营收介于12.60亿元人民币至12.80亿元人民币之间，同比增长率约介于24%至26%之间。