SHOPBOP推出众咖云集的节日宣传活动

纽约2016年11月16日电 /美通社/ -- 全球首屈一指的女性购物网站SHOPBOP推出众咖云集的节日宣传活动#HolidayHowTo，汇集了时尚、家装、街头风格和健身等领域最具影响力的人士，该活动包含每周特辑，聚焦名人们是如何通过SHOPBOP来享受美好假期的。

此次活动覆盖所有数字渠道，包括电子邮件、社交媒体和网站首页，通过独特的图片和视频内容加以呈现，此外还将通过Instagram举办一场比赛，邀请消费者积极参与，分享他们自己的#HolidayHowTo。凯特-波茨沃斯(Kate Bosworth)和露西-海尔(Lucy Hale)倾情加盟，此次活动进一步完善了SHOPBOP现有的节日礼品指南（2016年11月4日在全球推出），通过台式电脑、平板电脑和手机均可查看。

SHOPBOP首席执行官达西-佩尼克(Darcy Penick)：

“我们很高兴我们的全球#HolidayHowTo活动能有如此多的国际大咖助阵。我们认为我们选择了最适合的名人来代表和激励我们的消费者，无论他们生活在世界上的哪一个角落。此次活动展现了SHOPBOP最大的优势：为消费者提供最强大且多样化的品牌和产品选择，通过具有吸引力的内容进行分享，并且提供无与伦比的服务。”

阵容：

（主演）露西-海尔：如何穿搭 [发布时间：2016年11月14日]

坐拥1600多万Instagram追随者，这位女演员和千禧一代的时尚女性正处于事业的上升期。海尔通过教授如何穿搭为活动拉开序幕，并且为Carven（卡纷）、Stella（丝黛拉）和Aquazzura最受欢迎的节日单品担任模特。

（主演）凯特-波茨沃斯：如何穿出时尚的居家范儿 [发布时间：2016年12月5日]

作为一名酷女郎、时尚达人和设计师的“缪斯女神”，凯特-波茨沃斯向我们展示如何随意地穿出时尚的居家范儿。

帕特丽夏-曼斯菲尔德 (Patricia Manfield)：如何犒劳自己 [发布时间：2016年12月11日]

这位来自米兰的街头时尚宠儿、音乐人和模特就如何挑选让最挑剔的人士称心如意的奢侈品提出了建议。

乔纳森-阿德勒 (Jonathan Adler)：如何进行节日装饰 [发布时间：2016年12月1日]

作为一名陶艺家、作家和全能设计大师，乔纳森-阿德勒用他特有的幽默感和不羁的风格，上了一堂关于节日娱乐的大师课。

Urban Bush Babes：如何犒劳自己 [发布时间：2016年12月19日]

特立独行的街头时尚姐妹花TK Quann和Cipriana Quann向我们展示这一季如何犒劳自己。

卡罗琳-马奎尔 (Caroline Maguire)：如何为亲朋好友挑选礼物 [发布时间：2016年11月20日]

SHOPBOP时尚总监、时尚达人卡罗琳-马奎尔分享了为亲朋好友挑选礼物的指南。

妮娜-阿格戴尔 (Nina Agdal)：如何保持健康 [发布时间：2016年12月27日]

这位身材健康、个性活泼的模特以教授如何保持健康为活动划上句号。