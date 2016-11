EPFR Global拓展为金融机构提供的情报服务

全新服务组合提供追踪股票流动与分配的深度数据

波士顿2016年11月16日电 /美通社/ -- Informa Financial Intelligence旗下子公司EPFR Global(基金流动与分配数据方面的业界领先公司)今天宣布推出EPFR股票流动(Stock Flows)与股票分配(Stock Allocations)数据集。

在竞争激烈的快节奏市场上,金融专员一直都需要可靠的情报来帮助他们了解当前情况与环境。情报让他们能够以最快的速度确定拐点。

EPFR股票流动与股票分配让投资者可以了解共同基金和交易所交易基金(ETF)对各支股票的投资金额,包括2010年到现在的数据。如欲了解全新服务组合详情,请访问:http://image.mail.informa.com/lib/fe851273736d027571/m/1/EPFRStockFlows_FINAL11142016.pdf。

基金集团汇集的衍生数据集EPFR股票流动追踪每天以及每月基金对美国和全球各股票的投入和卖出金额(以美元计)。

EPFR定量研究总监Adam Longenecker表示:“投资者成功的秘诀是密切注意为他们提供独特见解的数据。这次的全新数据集将帮助投资者从安全层面分析流动情况与基金定位。”

股票分配数据集追踪基金集团的权益性证券所有权比例,基于地理重心、形式/行业、主动/被动、交易所交易基金/共同基金等标准。该数据集追踪逾4万亿美元的全球股票资产,其中2.7万亿美元来自共同基金。

EPFR研究总监Cameron Brandt说:“流动与分配情报的结合可提供有关投资界证券动向以及证券投入比例的独特信息。这两个数据集非常详细地解释单一股票分配与流动的自然发展情况。我们很激动能够为全球投资界带来这个独家深度服务组合。”

EPFR Global简介

EPFR Global为全球金融机构提供基金流动与资产分配数据。EPFR追踪全球资产总额达26.6万亿美元的近830000个传统和另类共同基金的传统和另类基金流动与资产分配数据。该公司通过专有搜集和质量控制流程全天候从数千个全球来源搜集数据,其核心数据集通过算法和人工进行验证,确保让客户做出最高质量的决策。客户将该公司数据用于自由决定的交易和系统投资战略。该公司的研究团队提供回测战略,从地区基金到国家专用基金,再到全球基金,刺激可行的投资想法。垂询详情,请访问:www.epfr.com。

Informa Financial Intelligence简介

Informa plc旗下子公司Informa Financial Intelligence是为金融机构提供关键决策解决方案和定制服务的领先提供商。从大局到最小的细节,Informa Financial Intelligence的领先金融信息与决策产品可提供专业的金融行业研究、情报与见解。垂询详情,请访问:https://financialintelligence.informa.com 。

