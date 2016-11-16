Clarivate Analytics公布2016“高引用科学家”名录

论文被引用次数最高的全球新科学家名录现已公布

费城2016年11月16日电 /美通社/ -- Clarivate Analytics（原汤森路透知识产权与科技事业部）今天公布其年度“高引用科学家”(Highly Cited Researchers)名录。这份名录是一项由同类研究员确定的引用分析，选出研究在各自领域拥有显著全球影响力的科学家。

21个自然和社会科学领域的3000多名科学家入选，名录是通过对他们2004年1月至2014年12月的11年间创作的被高度引用的论文数量选出。确定科学家名录的方法采用 Clarivate Analytics 的文献计量专家进行的数据与分析，使用世界领先的网络研究分析平台 InCites™ 基本科学指数SM，并且基于被 Web of Science™收录的学术论文出版数量和引用数据对科学性能指标与趋势数据进行了独特汇编。Web of Science™是面向科学家与学术研究的一流网络环境，拥有市面上最准确、最规范的被引用频次数据。

Clarivate Analytics 的“高引用科学家”数据是全球历史最悠久、最具影响力的顶级大学年度调查之一“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities) (http://www.shanghairanking.com/index.html)的一个重要参考指标。德国慕尼黑马克斯-普朗克学会(Max Planck Society)科学与创新研究部文献统计学家、科学社会学家 Lutz Bornmann 表示：“在定量研究评价中，几乎找不到另一个可免费访问的数据库，能够以与‘高引用科学家’名录类似的方式找到拥有高声誉的科学家。”

Clarivate Analytics 政府和学术界全球负责人 Jessica Turner 表示：“正是这种以论文被引用次数以及科学界专家集体与客观意见的认可使拥有‘高引用科学家’身份存在重要意义。我们的‘高引用科学家’名录已经赢得全球学术界和科学界的认可，并且有可能为职业发展，招聘和机构招募提供新的机会，为此我们感到无比自豪。”

完整的2016年“高引用科学家”名录请访问 http://hcr.stateofinnovation.thomsonreuters.com