IDC 2016中国数字化转型高峰论坛 时趣受邀共探企业数字化转型

北京2016年11月16日电 /美通社/ -- 2016年11月15日，“互联网＋时代引领数字化转型走向规模高峰论坛 -- 暨第一届中国数字化转型领军用户颁奖典礼”在北京隆重举行。此次会议由全球著名的第三方研究机构 IDC 主办，旨在推动中国行业用户的数字化转型。会议特邀数百位企业领军人物、行业资深专家、一线实践技术代表，共同探讨“企业数字化转型”。中国领先的移动社交营销解决方案公司时趣携手合作伙伴联合利华饮食策划参加此次盛会。

在同期举办的中国数字化转型领军用户颁奖典礼上，联合利华饮食策划与时趣合作的数字化转型案例，凭借 Social CRM 项目，获得“全方位用户体验奖”，给予时趣“个性交互，精准营销”的 Social CRM 极大肯定。

作为全球著名的第三方研究机构，IDC 一直关注行业的发展，关注 IT 技术在行业的创新应用。IDC 认为，以云计算、大数据、移动、社交为代表的第三平台技术，以及以物联网、机器人、3D打印、虚拟/增强现实、认知系统和下一代安全为代表的六大行业创新加速器技术将在中国各行业不断深化应用，支持各个行业的数字化转型。



时趣首席运营官吴璇

会上，时趣首席运营官吴璇分析未来企业数字化趋势，指出企业在数字化转型时面临的挑战。在吴璇看来：在移动互联时代，营销从单点模式转为闭环，营销工作呈无限性发展，企业需要在信息爆炸的多维空间中抓住消费者。

企业价值已不能由“单个产品价值*销售数量”来衡量，全生命周期的用户价值和用户数量才是决定企业价值的关键因素。而与用户之间大规模的一对一沟通则成为提升商业效率的关键，这就需要用户数据和算法的支持，也就是智能营销。

在企业数字化转型的过程中，企业需要建立从前到后的营销体系。简单来说，就是数据业务化，业务数据化。这个营销体系能够帮助企业解决2个问题。第一，帮助业务人员更好的理解数据，使用数据。第二，利用数据帮助企业做智慧决策和智慧行动。智慧行动也就是和用户进行个人化的一对一的精准沟通。当数据帮助到了业务，业务也就会主动把各个接触点上的数据反馈回来，从而形成一个闭环，将数据和业务连接起来，通过数据更好的驱动业务，帮助企业创造更大的价值。

企业在数字化转型的道路上会遇到哪些挑战？又该如何抓住新时代的契机获得新生？联合利华饮食策划数字营销及客户关系管理高级经理苗苗在她的“联合利华饮食策划数字化转型案例分享”中给出了答案。她表示：传统企业的数字化转型需要从企业战略开始，回归品牌本质，打破组织界限，不断磨合从而达到共生的状态。



联合利华饮食策划数字营销及客户关系管理高级经理苗苗

借助于时趣 SCRM 体系，运用大数据、移动和社交等技术，联合利华饮食策划实施以数据价值为内核的社交化智能营销方案，构建去中心化的厨师社交平台，解决了无有效渠道覆盖目标用户、有渠道无连接和有用户无互动三大痛点。至今，联合利华饮食策划企业公众号粉丝已达到百万量级，线上平台活跃用户逐步提升。商业模式的创新提高了企业整体影响力，并拓展了潜力市场。



联合利华饮食策划与时趣合作的数字化转型案例获得IDC 2016年度数字化转型领军奖

在过去的五年里，时趣凭借对互联网商业模式及移动社交的深刻理解，为超过300家中大型客户提供了整合的营销大数据、SCRM 软件、品牌运营及移动广告的全线服务。得益于“数据驱动营销”的发展战略，时趣积极布局社交营销领域，不断扩张自己的业务版图，成为目前中国内唯一基于 SaaS 解决方案的移动社交营销解决方案服务商。并被收录在世界著名IT研究和分析公司 Gartner 发布的“全球社交 Social CRM 市场索引报告”中，且是唯一来自中国的科技型数字营销公司。