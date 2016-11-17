华为以新ICT构筑开放平台，赋予城市生命和智慧

- 华为在2016巴塞罗那全球智慧城市博览会重磅亮相

西班牙巴塞罗那2016年11月17日电 /美通社/ -- 近日，华为重磅亮相 2016 巴塞罗那全球智慧城市博览会，提出以新ICT构筑开放平台，让智慧城市成为有机生命体，使之持续生长。华为联合合作伙伴展示了基于云计算、大数据和IoT的城市智能运营中心，高效的城市基础设施管理，以及优质、便捷的公共服务解决方案。同时，华为举办了全球智慧城市峰会，来自联合国人居署世界城市协会，智慧城市理事会，迪拜、阿姆斯特丹、深圳的城市管理者等重量级嘉宾，分享了智慧城市建设的理念和实践经验，吸引来自全球超过 500 名客户、专家及合作伙伴参与。



华为在2016巴塞罗那全球智慧城市博览会展示城市智能运营中心

智慧城市应当是一个可持续发展的有机生命体

全球越来越多的城市开展智慧城市建设，但面临着共同的挑战和难题，华为企业 BG 总裁阎力大说：“智慧城市应当是一个有机的生命体，通过大脑、神经系统与体内各个器官的协同，不断认知并改善物理世界。智慧城市要不断生长，需要有生命力的平台像土壤一样去培育它。华为能协同超宽带网络、云计算、大数据、物联网等设施和技术，实现万物感知，万物互联，万物智能。同时，华为在智慧城市领域拥有2700多个合作伙伴和全球交付能力，能将成熟的全球最佳实践与本地合作伙伴的专业知识结合在一起，促进本地化生态系统的发展。智慧城市建设只有起点，没有终点。”

面对城市人口密度增加带来的问题，联合国人居署世界城市运动的创始人和荣誉主席 Nicolas You 说：“通过 ICT 技术，策略性地使用数据，能打破讯息孤岛，实现人、信息 、资源、服务等要素之间的全联接，使得城市自我感知、自我优化，促进民众生活便利、经济发展与提升政府效率，实现可持续发展。”

IDC 市场研究公司 EMEA区域政府洞察领域助理副总裁 Max Claps说：“智慧城市是数字化转型的一个典范，正因为它是庞大的生态系统，需要不同的利益关键者共同参与才能完成。而这个过程需要一个开放平台，把不同系统和数据整合，使得IoT 部署符合成本效益，数据采集实施需要验证测试，减低风险。”

华为打造开放、共生共荣、有机生长的平台和生态系统

智慧城市是城镇化和高科技结合的必然趋势。中国城市和小城镇改革发展中心理事长兼首席经济学家李铁认为“如今碎片化服务走向整合，单一企业智慧发展向平台化集中，而这个智慧平台搭建，需要跨国跨领域的通力合作，才能圆满构建智慧城市发展蓝图。”

华为聚焦于帮助城市提升公共管理水平，包括更好的城市规划，更先进的应急服务，提供高质量的园区，教育，医疗，电力，交通，水务，环境卫生服务等等。迪拜硅谷绿洲管理局工程与智能城市执行副总裁 Muammar Khaled Al Katheeri 分享到“成为先进的智慧型社区是我们发展的愿景。通过与华为合作创新，我们构建了中东地区第一个智能街道，这款智能路灯不仅通过传感器监控温度、湿度和空气质量，还成为全区 Wi-Fi的载体，承担城市安全的关键节点。我们正在评估其在硅谷绿洲的可扩展性和可行性，以便在整个迪拜市区大规模应用。”

目前，华为智慧城市解决方案已服务全球 40 多个国家， 100 多个城市。华为在全球建立了 7 个Open Lab，设有验证中心、ISV支持中心、创新中心和体验中心四大能力中心，依托于开放、共生共荣、有机生长的平台和生态系统，与全球优秀的合作伙伴共享资产和资源，共同为客户提供智慧城市整体解决方案。

第六届巴塞罗那全球智慧城市博览会将于 11 月 15 日至 17 日在西班牙巴塞罗那拉开帷幕，华为展台位于 Gran Via 专馆（2 号馆）C306。欲了解更多华为参展巴塞罗那智慧城市详细信息，请点击http://enterprise.huawei.com/topic/smartcity2016-cn/index.html?utm_campaign=smartcity16q3&utm_medium=hwdc&utm_source=ebghome&source=eebghq161120w