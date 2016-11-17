TriLumina任命Brian Wong担任总裁兼首席执行官

新墨西哥州阿尔布开克2016年11月17日电 /美通社/ -- 面向支持自动驾驶汽车和全新汽车安全系统的固态激光雷达(LiDAR)系统的半导体激光照明产品领先开发者TriLumina Corp.宣布，Brian Wong已经被任命为该公司的新任总裁兼首席执行官，以及董事会成员。Wong先生是半导体行业经验丰富的领导者并且在业内颇受尊重，他在建立并发展具有盈利能力的技术型公司方面取得了不凡业绩。

TriLumina董事会成员、Cottonwood Technology Fund合伙人Ray Quintana表示：“随着TriLumina继续巩固其在汽车传感市场的地位，进而建立客户关系和战略合作，我们很高兴Brian能够加入公司，来引领我们进入令人振奋的下一阶段。Brian为推动TriLumina从技术开发者发展成为面向快速扩大的汽车传感、照明和深度传感市场的支持型产品主要供应商，带来了所需的经验和领导能力。”

依托在面向汽车、航空航天和消费类客户的光学、半导体和能源存储细分市场的30多年从业经验，Wong先生的工作经历与TriLumina的技术与目标市场非常吻合。在原先所担任的首席执行官岗位上，他为大规模生产对任务关键的应用引进了综合技术，与数十家全球性公司达成了战略合作，并且进行了大量的股权融资。Wong先生最近担任过硅阳极锂离子电池公司Enevate Corp.的首席执行官。

Wong先生则表示：“在TriLumina面向主要市场商业化推出其技术之际，特别是在目前关注并加强固态激光雷达领域开发工作的时候，我很高兴加入并领导这家公司。由TriLumina激光器提供支持的激光雷达传感器将推动当今全新安全系统和未来自动驾驶汽车的开发。这种技术将使道路更加安全、更加高效并预计能够拯救数百万人的生命。”

TriLumina董事会成员、Sun Mountain Capital合伙人Lee Rand说：“Brian Wong是TriLumina首席执行官的理想人选，因为他在为汽车和其它要求极高的客户细分市场开发并部署半导体技术方面取得了长期的良好业绩。Brian在发展尖端的创新型公司方面取得了辉煌业绩，并且与TriLumina非常吻合。”