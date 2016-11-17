西联汇款业务覆盖全国各省中国银行网点

西联汇款以超过36,000家网点的布局引领中国跨境汇款市场

北京2016年11月17日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的支付服务供应商西联汇款宣布新增6,000多个中国银行（中行）业务网点，至此双方合作的网点总数达到了10,000余家，遍布全国。

西联汇款与中国银行的合作始于2014年，并成功实现了快速的扩展和深化。现在，中国银行用户不仅能够在10,000多家中行网点收取西联汇款，更能通过其电子银行或自助终端享受7天24小时全方位、无间断的服务。

籍此，中国银行成为西联汇款在中国网点最多的银行合作伙伴，而西联汇款也以超过36,000家覆盖全国的网络进一步巩固了其在中国跨境汇款市场的领先地位。

西联汇款负责北亚、大洋洲及中南半岛区域的副总裁Chris Cruzado表示：“此次中行西联汇款业务网点的扩展不仅对我们与中国银行的合作有着里程碑意义，也巩固了我们在中国跨境汇款市场的领先地位。我们很高兴能够通过深化与合作伙伴的关系为中国市场提供更好的服务。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行之一，与之加强合作将有利于更多的来自中国各省的客户享受西联汇款快速、可靠和便捷的国际汇款业务。”

关于西联汇款

西联汇款公司 (NYSE: WU) 是一家领先的全球支付服务供应商。结合其旗下的Vigo、OrlandiValuta、Pago Facil与西联汇款商务解决方案的品牌支付服务，西联汇款为消费者与企业提供快速、可靠与便捷的全球汇款、取款、账单支付及购买现金支票等服务。截至2015年12月31日，西联汇款、Vigo与OrlandiValuta通过遍布200多个国家和地区逾50万个合作网点和逾10万台ATM机以及自助服务终端向客户提供品牌服务，包括向数百万银行账户汇款的能力。2015年，西联汇款公司在世界范围内完成了2.62亿笔消费者对消费者交易与5.08亿笔商业支付，在消费者之间实现的转账额达820亿美元。欲了解详情，请访问www.westernunion.com。

关于中国银行

中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，提供全面的金融服务和富有竞争力的外汇业务，拥有大量的海外机构，覆盖中国内地及全球47个国家和地区。一直以来，中国银行依托全球服务网络和外汇专业人才，通过审慎经营、不断提升和创新，已经成为中国金融行业的领导者。尤为重要的是，中国银行在国际结算和国际汇兑业务上的竞争优势已经获得了业内和客户的广泛认可和赞誉。2015年，中国银行再次入选全球系统重要性银行，成为新兴市场经济体中唯一连续5年入选的金融机构。

图标 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161116/8521607468LOGO