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中国PDX产学研创新联盟成立，中美冠科董事长余国良担任常任主席

2016年11月17日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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北京和台北2016年11月17日电 /美通社/ -- 癌症新药研发方式与日俱进，近期全球关注人源肿瘤异体移植模型（patient-derived xenograft, 简称PDX）。2016年11月13日上午，中国PDX产学研创新联盟成立大会暨PDX肿瘤精准诊疗高峰论坛在南京大学南京生物医药研究院隆重举行。

中美冠科董事长余国良博士于中国PDX产学研究创新联盟发表演说，主题为“如何通过技术创新、战略合作、企业家精神来战胜癌症”
中美冠科董事长余国良博士于中国PDX产学研究创新联盟发表演说，主题为“如何通过技术创新、战略合作、企业家精神来战胜癌症”

中美冠科受邀加入中国PDX产学研创新联盟，对于推动PDX技术创新、产业发展具有里程碑意义，期望借此促进产学研究单位的合作、交流、创新，加强讯信息互通、增进资源共享、服务企业需求、支持政府决策。在高峰论坛上，中美冠科董事长余国良博士发表演讲，主题为《Fighting Cancers by Innovation,Partnership and Entrepreneurship如何通过技术创新、战略合作、企业家精神来战胜癌症》，现场聆听的各位专家学者更是踊跃提问，现场讨论气氛热烈，中国PDX产学研创新联盟成立大会暨PDX肿瘤精准诊疗高峰论坛圆满落幕。

中国PDX产学研究创新联盟首届理事单位共计59家，会上共推举13位专家学者为联盟常任主席，推举南京大学南京生物医药研究院院长高翔博士出任联盟首任执行主席；推选复旦大学生命科学学院常务副院长杨忠博士为首任秘书长，中美冠科董事长余国良博士也在联盟常任主席推举名单中。

中国与PDX相关的知名大学、研发机构、医疗院所、跨国企业共70多位专家学者与会祝贺，现场贵宾云集，包括南京大学校长陈骏院士、复旦大学副校长金力院士、南京医科大学副校长李建清教授；江苏省科技厅副厅长夏冰、南京高新区管委会副主任许扬汶；北京大学肿瘤医院院长季加孚、四川大学华西医院院长李为民、浙江大学医学院附属第二医院院长王建安、国家肝癌科学中心副主任邢茂迎，以及来自北京大学、复旦大学、浙江大学、中山大学、中南大学、天津医科大学肿瘤医院、江苏省肿瘤医院上海交通大学附属瑞金医院皆出席响应。

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