维克罗公司宣布与STAYHOLD(TM)股份有限公司建立战略合作伙伴关系

波士顿2016年11月17日电 /美通社/ -- 全球领先的搭扣行业独立公司维克罗公司，今天宣布与 STAYHOLD 股份有限公司（一家在为不断求新的消费者们提供稳固和存储空间解决方案方面处于领先地位的公司）建立合作伙伴关系。

维克罗公司已同意对 STAYHOLD 进行金融投资，并在今年年末前，即将成为其在英国、澳大利亚、新西兰、美国和拉丁美洲的独家经销商。财务条款尚未披露。

维克罗公司的首席执行官 Fraser Cameron 说道：“此协议表明了我们的承诺：致力于通过开发新产品并利用消费者对VELCRO® 品牌的强烈意识，开创强大的全球消费者业务。拥有对优秀产品设计不断创新的传统及热忱，STAYHOLD 是可以帮助我们实现这一目标的理想合作伙伴。”

维克罗公司的战略执行副总裁 Mark Sater 说道：“我们期待与 STAYHOLD 的合作，从而将其产品引入新的市场并在广泛的应用领域整合 VELCRO® 品牌技术。STAYHOLD 和我公司在产品开发方面的技能、知识和专业技术互为补充，并且我们之间的共同合作将能够创造出真正令消费者重视的产品。”

STAYHOLD 货运组织产品通过 Velcro® 品牌技术（利用微型挂钩材料，使其与汽车内部的毡面搭住）成为可能，并作为可以防止松动物件向四周移动和被损坏的可移除组合式墙。如今，STAYHOLD 的产品已销往 20 多个国家。

现在，通过维克罗公司的分销网络，STAYHOLD 的产品在英国、爱尔兰、澳大利亚和新西兰的主要零售商处便可购买到，并且已经在英国的亚马逊上推出。STAYHOLD 和 维克罗公司之间的首次合作是在特殊设备市场协会 (SEMA) 年会上，该会议是11月1日在拉斯维加斯举办的顶级汽车专业产品贸易盛事。

如需了解更多有关 STAYHOLD 的信息，请访问：www.stayhold.com。

关于维克罗公司：

维克罗公司是一家技术驱动型的全球化组织，以简单、优雅且出人意料的方式为全世界的企业和消费者提供搭扣解决方案。我们秉承着 50 多年来不断创新的传统，并拥有 400 多项有效专利及多个商标，包括 VELCRO® 商标，该商标在全世界均有注册。我们通过集成化生产和服务系统为客户开发并提供解决方案。该系统包括位于美国、比利时、加拿大、墨西哥、乌拉圭、西班牙和中国的制造中心，以及遍及全世界的销售办事处。欲购买真正的 VELCRO® 品牌产品，并了解更多关于我公司的信息，请访问 www.velcro.com。

请编辑注意：

在维克罗公司，VELCRO® 品牌产品已经成为日常生活的一部分，我们为此感到十分骄傲，但有时也会产生困惑。VELCRO® 商标应仅用于提及真正的 VELCRO® 品牌搭扣产品。非 VELCRO® 品牌产品应通过其功能术语来识别，如“钩圈搭扣”、“自粘带”等。VELCRO® 标志应始终用作形容词，绝对不能用作名词或动词。术语“维克罗公司”应在涉及我公司及高管人员时使用。

VELCRO® 商标的正确使用有助于我们保障 VELCRO® 品牌的完整性，并防止消费者买到作为 VELCRO® 品牌产品进行销售的错误产品。如需了解更多关于 VELCRO®商标正确使用的信息, 请参阅我公司网站上的指南。