展讯通信荣获“中印榜样”荣誉称号

印度斋普尔2016年11月17日电 /美通社/ -- 近日，第五届中印论坛在印度拉贾斯坦邦首府 -- 斋普尔盛大举行，该论坛旨在促进中印友谊，促进双边贸易关系，为中印双方未来合作带来新契机，同时表彰中印投资合作领域做出杰出贡献的企业和机构。展讯作为中国领先的芯片设计企业被授予“中印榜样”荣誉称号。

“中印榜样”是第五届中印论坛的重要组成部分。它不仅是一种形式，更是要发挥它的引领作用，为两国政府与政府间、政府与行业间、行业与行业间、企业与企业间搭建沟通交流合作的平台，努力推动中印关系取得更好的发展，让中印两国和谐共处、合作发展。

展讯通信董事长兼CEO李力游博士表示：“我们感到十分荣幸被授予‘中印榜样’的称号。印度市场一直以来是展讯的重要战略市场，搭载展讯芯片平台的智能终端产品以其高性价比得到了印度消费者的长期肯定与赞扬。未来，展讯将一如既往地为印度合作伙伴及消费者提供优质的产品和服务，助力印度移动通信产业快速发展。”

展讯早在2009年进入印度市场，并在印度Noida设立了研发中心。在印度当地，展讯的合作伙伴覆盖了移动运营商及手机终端厂商。印度领先的运营商Reliance ，印度本土颇有影响力的手机品牌如Micromax、Intex、Lava、LYF、XOLO、InFocus等均广泛采用了展讯的3G及4G LTE芯片平台。采用展讯平台的智能手机在印度市场的出货占比近50%，成为印度排名第一的手机芯片厂商。