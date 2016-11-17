建立全球清洁技术平台 宇墨咨询力推深度国际合作新模式

2016第三届国际清洁技术转移和投融资峰会成功举办

杭州2016年11月17日电 /美通社/ -- 2016年11月7-8日，由宇墨咨询（Umore Cleantech Consulting）主办的第三届国际清洁技术转移和投融资峰会（CleanConnect 2016）在美丽的杭州西子湖畔成功举行。这次全球清洁技术领域的盛会共吸引全球17个国家200余位嘉宾，包括寻求全球技术与市场伙伴的国际环保企业、渴求先进解决方案的国内工业与市政终端用户、寻找优质标的入场的投资机构三大类组织，共计有77家中国清洁技术企业，35家全球投资机构和天使投资人，14家中国上市公司，19家市政及工业终端用户，40家海外技术企业与科研机构和14家海外政府组织与会。



宇墨创始人兼总裁徐荣博士致开幕词



大会现场



嘉宾论坛

宇墨创始人兼总裁徐荣博士以“技术联动世界”主题演讲欢迎合作伙伴的到来，重申了宇墨致力于通过清洁技术转移帮助海外技术深入中国、中国企业走向全球的目标。国家技术转移东部中心副总裁邹叔君先生、美国驻上海领事馆商务领事Frank Joseph先生、芬兰国家技术创新局主任贺亚盟、中国欧盟商会能源工作组副主席Peter Corne先生、嘉兴港区经发局局长陆建良先生、复星创富董事总经理张华先生、聚光科技董事长叶华俊先生、Cleantech集团创始人Nicolas Parker先生和生态创新基金创始人朱盾鸣先生等嘉宾列席会议并作主旨演讲，分享了他们在清洁技术宏观政策和产业变革、多元投融资战略、中国企业本土创新和海外合作上的洞见。

持续两天的峰会还包含工业环境服务、区域环境治理、智慧和可持续方案三大分论坛。在每个分论坛中，来自不同环境细分领域的海外企业受邀进行技术路演，向投资机构和国内市政工业用户展示水处理、固体废物处理和资源化、土壤和水体修复、环境监测、节能储能和数据管理技术等方面最前沿的清洁技术。更重要的是，基于宇墨前期精准调研与分析，组委会为每个需求企业和相应投资机构安排了一对一的商务对接环节，让技术、用户与资本完全贴身碰撞，深度交流。复星创富、东湖资本、中车集团、胜科集团、Suelzle Kopf德国污泥热解气化技术、联化科技、大唐电力、中瑞镇江产业园等多家机构与企业参与对接。中外企业与投资机构间最终共达成200多组精准对接，宇墨并将持续服务后续的中外技术合作及项目投融资落地。

峰会同时宣布了第二期中芬国际清洁技术高管班的启动，多位国内外企业领袖将参与本期由欧洲历史最悠久的商学院阿尔托大学为宇墨社群客户专门定制的夏季课程。

Cleantech集团创始人Nicholas Parker说，“中国正在成为全球清洁技术的中心，从来没有哪一个国家正在同时面对如此繁多的问题、并进行如此伟大的跨越。”在环境问题日益迫切、国家能源环境政策支持和PPP兴起的大背景下，致力于集成技术转移和投融资渠道、建立全球清洁技术平台的宇墨Cleantech用三年的实践证明，通过准备充分的精准对接，海外技术型企业和中国的企业家、投资者、政府机构，在寻求跨界跨国合作上是可以取得显著成绩的。2016第三届峰会是国际清洁技术转移合作的一个里程碑，更加聚焦于当前热门的环保细分领域，出现了更多终端用户的身影，带来各个工业体系和市政管理切实的环境问题需求，联结来自中国和海外的解决方案，并借助资本的力量，聚力未来。如宇墨创始人兼总裁徐荣博士在开幕词中所说：“联结技术，联结市场，联结资本，联结清洁技术精英，这就是宇墨的使命。”峰会落幕，更丰富的合作才刚刚开始，在宇墨平台和宇墨智库的支持下，中国清洁技术发展必将掀开新的篇章。