众投天地：股权众筹让互金的普惠价值更加彰显

北京2016年11月17日电 /美通社/ -- 目前，众投天地累计为项目方成功筹资额达4.6亿，成功项目数达244个，众投天地重质量、重体验、重服务，继续领跑国内实体店铺股权众筹行业。

普惠金融时代里，互联网金融就是要实现金融的公平性，使人人都能享受金融服务，而这种服务不再局限于企业的融资服务，更多的是大众化的投资理财服务。众所周知，中国民间有巨额的沉睡资本，这对于推动中国创新创业的发展，有着举足经重的作用，互联网股权众筹作为一种全新的投融资模式，打通民间资本与创业企业之间的通路，既解决了企业的融资问题，同时也满足了民间的投资需求，进一步彰显了互联网金融的普惠价值。

中国实体经济对金融的渴求造就了技术、金融和生活的良性循环，也使得新金融的实际影响远远超过了美国金融科技独角兽。在大数据、云计算、人工智能、区块链的技术创新下，互联网金融迎来了一种前所未有的发展空间。

本质上，对于互联网金融而言，金融科技带来的变革，是更高效的服务，新的金融形态、新的就业机会、全新的生活方式与人际关系，更大意义上提供更多的普惠的低门槛、来提高金融服务的效率，降低金融服务的成本，从而实现人人平等、自由利用金融提升品质生活的普惠金融。

而股权众筹这种创新的互联网金融服务模式，通过筹资、筹人、筹资源，实现了消费者需求与产品服务高度的契合，有助于缓解创新需求与创业资金的不平衡、简化小公司融资程序，在助力小微企业发展、促进就业等方面有一定的积极效应。

具体到实体店铺领域，互联网实体店众筹关键是看项目质量。优质项目不仅是创业者打开商业大门的金钥匙，还能为投资者带来不同以往的投资体验，更能有效刺激中国产业升级，推动实体经济飞跃发展。

众投天地专精酒店餐饮等领域，及北上广深和省会城市的优质项目，做行业垂直及地区垂直，这其实可以解决多个问题：第一，平台更容易积累经验、培养人才，在垂直方向做出口碑，从而获得项目和投资者的广泛信赖；第二，可以减少平台运营成本，提升平台运作的整体效率，使运营管理系统化，可以为用户带来更好的体验；第三，就垂直方向设置专门的产品形态及业务模式，适应不同行业、不同地区专门的融资环境，满足具体的融资需求。

众投天地团队在酒店和餐饮领域的投资及管理方面都有丰富的经验，平台项目以北、上、广、深一线城市及省会级城市的优质连锁酒店、公寓等物业资产为主。这类资产有着现金流水旺盛、经营稳定、管理标准、收入可预测性强等明显优点。

2016年，互联网金融开始正式步入规范化发展阶段，优胜劣汰已成为行业大势所趋。对于众多互联网金融平台而言，也逐渐由过去被动式理财向体验式、场景化理财转型。

众投天地以“体验式投资”为理念，平台项目多以吃喝玩乐为主，个人投资者看得见也摸得着，信任感更强。且投资人在入股店铺后不仅可以享受分红，还可享受股东福利，如旅游福利、到店消费折扣福利。众投天地将投资与吃喝玩乐结合起来，将金融与生活结合起来，可以说，是率先洞见了“金融生活（Finlife）”这一未来趋势。

在众投天地这种“实体店+互联网众筹”的模式下，企业与客户建立起有效链接，能够有效撮合消费者与品牌的情感沟通。众投天地一方面帮助实体店打造新的消费场景、改善消费服务体验，提高品牌影响力和实现精准营销，同时也进一步提升了消费者的参与感和认同感，增强其消费投资热情。众投天地实现了互联网金融在生活场景上的“赚钱”与“花钱”双线推进格局。

众投天地积极探索建立完善的股权投资退出渠道，努力实现众筹资金的银行存管与监管，让平台终端移动化，使运营管理系统化，坚持风控为第一诉求。众投天地一直不忘初心，一步一个脚印，服务大众投资人，让互联网金融的普惠价值更加彰显。