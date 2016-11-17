世界互联网大会上交通部党组书记和浙江副省长盛赞传化物流

杭州2016年11月17日电 /美通社/ -- 这两日，互联网界的“狂欢节”-- 第三届世界互联网大会刷了屏。作为参会的“三届元老”，传化物流的展台前人头攒动，就在这两日，传化物流展台也迎来两位贵客。“传化网大数据中心这套信息系统很好，内容很丰富，信息量很大！”“传化有着深厚的产业积淀，要抓住国家推行无车承运人试点的政策机遇，扎实推进，多出典型，总结经验，做无车承运领域的领航者。”交通运输部党组书记杨传堂、浙江省副省长冯飞分别来到传化物流展台前，在了解了传化物流业务后，频频点赞。

【传化物流频频获赞】

“传化要做无车承运领域的领航者”

交通运输部党组书记杨传堂两次到访传化物流展位

“传化有着深厚的产业积淀，要抓住国家推行无车承运人试点的政策机遇，扎实推进，多出典型，总结经验，做无车承运领域的领航者。”

11月16日下午，交通运输部党组书记杨传堂在浙江省交通运输厅厅长郭剑彪等领导的陪同下，深入传化物流展厅了解20多分钟后，勉励传化物流要做“无车承运的领航者”。



世界互联网大会上交通部党组书记和浙江副省长为何频频点赞传化物流

当下，在长途干线运输和城市配送两大领域，传化物流正积极探索无车承运人模式。为此，传化物流开发了服务于长途干线运输的陆鲸和服务于城市配送的易货嘀两大核心产品。陆鲸已经拥有司机会员100万+，货代会员10万+，覆盖城市 200 多个。易货嘀是行业内首个把网约货车合法化资质的平台，是刚刚结束的G20杭州峰会的指定城市配送承运商。

未来，传化物流的互联网物流将服务百万级的货主企业与千万级的司机，形成全国最大的门到门无车承运网络，让全国的发货人动动APP，货己发出；让全国的司机手指点点，货在眼前。

杨传堂来到传化物流互联网物流及创新业务展示区详细询问，对传化物流的互联网产品业务表示了认可。

“这套信息系统很好”

浙江省副省长冯飞点赞传化网信息系统

15日，参加完上午的浙江省国家信息经济示范区建设新闻发布会后，浙江省副省长冯飞在下午就来到了传化物流展厅。

“这套信息系统很好，内容很丰富，信息量很大！”站在“传化网大数据中心•中国物流大脑”的大屏幕前，目光紧紧盯着屏幕，浙江省副省长冯飞点赞说。



世界互联网大会上交通部党组书记和浙江副省长为何频频点赞传化物流

现场超大屏幕上既有货源信息图、货源流向图、货源热力图、运力分布图，还有产品年度运量走势、产品运营指数、业务和区域经济指数及司机消费分布图等。

冯飞饶有兴趣地问道，“你们搭建的这个系统，服务了多少物流从业者，可以降低多少的空载率？”

传化物流讲解人员回答说，“为超过200万辆卡车和卡车司机、3万家以上的物流企业、20万家以上的货主企业提供服务，使得货车平均配货时间降低到9小时，降低空载率30%至40%，企业综合物流成本降低40%以上。与此同时，有效缓解交通拥堵、环境污染，推动城市治理优化，节约土地资源10倍以上，直接和间接带动15万人就业。”

了解完传化物流整体介绍后，冯飞肯定了传化物流的系统优势和智能化价值。

【传化物流何以频频获赞？】

融合构建新生态，浙江信息经济起舞世界最前沿 -- 11月15日，浙江成为全国首个国家信息经济示范区，浙江信息经济的发展迎来更大的平台。国内顶级专家分析，浙江信息经济的特点在于与产业的融合，这将成为“中国制造”在全球崛起的新工具，也是中国实体经济的未来。

和未来趋势、浙江走向、专家分析一致，全国政协委员、全国工商联副主席、传化集团董事长徐冠巨去年就敏锐提出，用“互联网+”推动产业互联网发展，今年又进一步提出，用智慧物流带动生产性服务业发展，“生产性服务业上去了，制造业就上去了。”

延承这一思路，以“构建中国智能公路物流网络运营系统，打造中国生产性服务业的基础设施平台”为己任的传化物流在前不久上线了智能物流系统“传化网”。

可以说，这一思路是传化物流频频获赞的根本原因，而传化物流展示的三大亮点也是传化物流此次亮世界互联网大会成为焦点的重要原因。

亮点一：创新物流引领者大数据的延伸：让数据颗粒成为数字爆米花

和本次大会“创新驱动造福人类”的主题思想不谋而合，16年来，以首开传化公路港模式为代表，传化物流以创新开路，在公路物流领域一路领先。

传化物流的创新产品 -- 中国公路物流大数据，也在此次世界互联网大会会场重磅亮相。这些数据正是传化正打造的未来中国物流大脑的脑电波。



世界互联网大会上交通部党组书记和浙江副省长为何频频点赞传化物流

数据背后的深度挖掘中，传化物流以创新的技术分析使得数据由颗粒爆发出爆米花价值。比如，可看到不同行业的趋势在上升还是在下降；再如风险控制，发生一个事情，可以立刻预测到后续可能会发生什么事情。这正是计算的价值，也是当下传化物流的又一创新优势。

亮点二：智慧物流先行者传化网的推出：让数字爆米花成为赋能插电板

当然，本次大会大屏幕上展示的尚且只是传化物流目前覆盖的部分数据，未来，随着覆盖的交易场景越来越多，传化物流将会沉淀更深、更广的数据，并通过数据计算分析产生更多“数字爆米花”。

要实现这样的智慧物流，就要有海量数据沉淀，也就首先需要一个系统 -- 正如航运和铁路都有信息系统 -- 且在系统里连接全行业资源，进而共建一个开放共享平台。

传化物流顺势推出了智能物流系统和开放平台“传化网”。本次互联网大会上，除了在显著位置以生动形象的图示出现，“传化网”还首次以全息呈现的形式面向全世界。征信、支付、保理……这些传化网的构成要素都以跳动的形式出现在眼前。不再是远不可及，不再是深不可测，方寸小天地里就可以近距离、可视化的明晰感知“传化网”的气场和能量。

亮点三：时代物流代言者共建平台的背后：让赋能插电板成为生态构造师

本次大会上，传化互联网物流和生态增值业务展示部分以合理有序的组合吸引了不少人驻足观看和体验 -- 既有简单明了的模式图，又有简明扼要的业务介绍，还有生动形象的动画播放以及清晰易懂的互动操作。干支线物流O2O服务平台陆鲸、专业的城市物流无车承运人易货嘀及传化物流创新工场、传化支付等，紧紧抓住了观看者的目光。

大会期间，传化物流还将在世界互联网大会的舞台上发布创新业务，其中，易货嘀首次推出的云仓共配解决方案“小豹客栈”，以帮助客户一站式解决城市物流仓配问题的优势，获得了客户、媒体的瞩目。

展厅内，业内人士参观后感慨说，传化物流不只是搭平台、建系统，不只是先一步成就智慧物流，还要成为新物流生态的构造师。

事实上，这是传化物流此次亮相世界互联网大会、搭台倡建新生态的一个小目标，也是下一步扛起生产性服务业大旗、助力经济转型升级的一个大目标。