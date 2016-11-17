韩巴组团火热来袭 引领高新深化合作

深圳2016年11月17日电 /美通社/ -- 由中国商务部、科技部、国家发改委等部委局院和深圳市人民政府共同举办的第十八届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）即日在深圳会展中心正式开幕。



韩巴组团火热来袭 引领高新深化合作



韩巴组团火热来袭 引领高新深化合作

十八年来，高交会逐渐成长为国际性、高规格的重要商业平台，其良好口碑吸引了越来越多外国政府、知名企业和机构的参与。作为国家重要经贸合作伙伴及“一带一路”重要战略合作国，韩国与巴基斯坦展团在本届高交会上竞相火爆来袭。

韩国展团突破历届规模，组织40多家科技型企业，以超过400平方米的强大阵容参展，并举办逾百人的大型活动“韩·中企业一对一洽谈会”，帮扶中韩企业促进交流，达成合作。本届外国展区参展的韩国企业数量之多、参展面积之大，是外国展区历年之最，其参展技术及产品涉及机器人、智能 RFID、智慧城市、电子电气、节能环保、自动化设计、手游、APP开发、智能家居等领域，保证让现场观众大开眼界，一享新奇酷炫的科技体验。

随着“一带一路”战略的不断深化，中巴两国的科技交流也不断深入发展。本届高交会上，巴基斯坦信息技术部委托软件出口局组团参展，借助高交会的国际平台，展示巴基斯坦信息技术产业的最新科研成果，如CAD CAM中心的信息安全产品“熊猫安全”系列，CATALYST IT Solutions公司提供金融行业电子软件的解决方案，Export Setup公司针对中小区企业提供的高端技术服务，ZEKAB International公司针对手机客户开发运营的VR产品，Moftak Solutions公司将展示以“辣椒酱”命名的一系列高科技产品。

本届高交会在“创新驱动质量引领”的主题下，向世界各国提供推动高新技术高水平交流、促进科技经济深层次合作的专业平台，同时为广大观众开放近距离体验高新技术产品的空间，欢迎各界人士前来外国团组展区进行参观交流！