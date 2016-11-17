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UFOMiners推出物美价廉的虚拟货币矿机

2016年11月17日 11:08 编辑： 经理人网编辑
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拉斯维加斯2016年11月17日电 /美通社/ -- UFOMiners一直以来致力于成为行业领导者。UFOMiners提供第一流开创性的比特币和莱特币挖矿硬件。配合高质量的产品和有竞争力价格，该公司整个行业占有一席之地。最近UFOMiners针对客户具体需求推出了优惠促销方案和免费国际运输服务。

UFOMiners推出物美价廉的虚拟货币矿机
UFOMiners推出物美价廉的虚拟货币矿机

UFOMiners(http://www.UFOMiners.com)专注于三个方面：发展数字加密硬件，发明数据区块链相关技术以及提供远程控制服务。该公司的产品包括四种强大的高性价比虚拟货币挖矿机，每一种都是经过哈希算法优化过的，专门为比特币或莱特币设计。所有的硬件发货前都进过专业严格测试，并且都包含五年质保。

不断成长的团队和以提供物美价廉的技术为己任的哲学让UFOMiners出类拔萃。“我们是快速发展的专业团队，热爱我们所从事的事业。我们的最终目标是向广大用户提供性价比高创造性的高科技的挖矿方案。”来自UFOMiners的发言人Ruben Vos解释道。UFOMiners是由一群年轻充满激情的顶尖专家组成。他们在硬件开发，计算机编程，工程和管理方面颇有造诣。正是因为有了他们，UFOMiners才可以自己生产关键硬件部件，减少了外部支出。

UFOMiners在最近推出的促销活动中充分展示了他们致力于提供物美价廉的挖矿硬件的决心。“我们新的促销活动让客户可以根据对莱特币或者比特币的需求，灵活选配硬件。矿机买三送一，不论如何搭配。”该发言人说到。为了更好的帮客户降低成本，UFOMiners提供国际免费包邮服务。客户可以在公司官网自由选购。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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