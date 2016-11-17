融云红包上线 要让每一款App都能“抢红包”

北京2016年11月17日电 /美通社/ -- 北京时间11月17日，全球最大的即时通讯云服务商融云推出红包产品，要让每一款App都能“抢红包”。开发者只需集成融云SDK就可以为App融入“IM+红包”的社交体验，极大地降低了App红包功能的开发成本。

自2014年春节以来，微信借助“红包”让所有的社交平台以及移动支付都认识到了“点一点”、“拆一拆”这个简单动作背后寓含的巨大营销效果。此后，移动互联网的“红包大战”也逐渐拉开大幕，“抢红包”越发成为App标配。从快的、滴滴之间的打车大战，到微信与支付宝钱包的红包大战，都获得了上亿用户的关注。

业内人士认为，随着移动互联网发展，红包已经不只是一个功能， 而是成为基础能力。首先，开发者通过红包获得营销收益；其次，红包的情感属性可以帮助App实现基于红包、即资金往来的强社交关系，提升用户粘性；最后，用户用领到的红包在App里完成其他产品的消费和支付，实现消费闭环。



融云红包基本玩法

但长期以来，由于技术和能力的门槛，使得众多开发者无法享受红包红利，今天正式上线的“融云红包”，可以为每一款App提供“IM+红包”服务。融云红包是以IM界面作为入口，提供普通红包（一对一）、拼手气群红包（一对多）等功能，此外还可提供品牌红包、卡券等各种有助于提升运营效率和用户活跃的红包融合模式；在自定义方面，开发者可以基于自身场景，开发更多创新定制红包，如任务红包、打赏/悬赏红包等。

融云红包依托融云即时通讯云深厚的技术积淀，以业内领先的产品体验和服务端技术，使得消息稳定可靠，消息必达；在资金交易方面，通过交易系统和内容系统的物理隔离，确保交易稳定不丢账。

此外，红包作为一种金融产品，安全的重要性不言而喻，融云红包除了提供专业的技术产品服务，还为开发者承担安全保障。在资金账户安全方面，由平安银行在交易安全、支付结算、资金监督、风险处理等方面提供系统支持和保障，确保用户资金同卡进出。同时，所有交易数据采取专线传输的方式，确保数据传安全。

融云作为全球最大的即时通讯云服务，已经累计服务 App 逾9万款，日均活跃用户量超过3500万，日均消息量超过100亿条。在艾瑞咨询最新发布的《2016年中国 IM 云服务行业白皮书》中，融云即时通讯云稳居市场第一。

如今，融云红包的正式上线，将帮助移动开发者尽享全民红包时代的红利，从而提升自身产品的运营能力及商业价值。