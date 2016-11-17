Pico受邀参加日本VR峰会 与日本开发者合作项目将陆续上线

东京2016年11月17日电 /美通社/ -- 随着近年来VR行业的高速发展，动漫、游戏产业皆走在世界前列的日本亦受到VR风潮的影响与推动。继今年5月“第一次日本VR峰会（Japan VR Summit1）”成功举办之后， 11月16日，“第二次日本VR峰会（Japan VR Summit2）”在东京皇家花园酒店举行，再次受到了行业内外的广泛关注。中国VR品牌Pico 作为中国方代表受邀参与其中。日本VR峰会旨在为全球VR行业领袖搭建交流沟通的平台。今年以来，VR概念在中国火爆异常，不少媒体更将中国称之为”全球VR市场增长的中心”。本次日本VR峰会特添设了以“中国VR市场发展现状”为主题的的领袖互动讨论。当日上午11时，Pico副总裁祖昆仑参与了讨论环节，并针对中国VR市场现状与趋势提出了相应观点。



Pico受邀参加日本VR峰会 与日本开发者合作项目将陆续上线

讨论环节伊始，祖昆仑指出目前中国VR市场发展存在诸多积极因素。首先，VR概念在大众中的普及度在近半年内大为提高，VR不再只是一项存在于行业内部或仅仅被极客青年所热衷的高新技术，普通民众逐渐开始接触和了解VR，这无不得益于例如CCTV等国内主流媒体的传播与支持。其次，VR产业供应链逐渐完善。祖昆仑举例，Pico在今年4月份发布首款搭载高通骁龙820芯片的Pico Neo VR一体机，随着Pico Neo的推出，高通将其ODM的标准方案推向VR市场。这也意味着大型芯片平台级公司进入VR产业链，Mobile VR的消费时代开始起步。

然而针对主办方提出的“中国VR硬件出货量已超800万台”、“中国公司是全球最大VR供应商”等观点，祖昆仑坦言这与中国真实的VR销售现状存在一定偏差。她解释，中国VR硬件的出货量有一大部分来自于山寨VR工厂，这里所生产的产品多为价格低廉、品质低劣、甚至只是以“VR”为噱头却不具备相应技术的眼镜盒子。从这些山寨产品的出货量并不足以判断市场的成熟度。其次，虽然消费者们热衷于VR概念，但由于山寨VR眼镜的大肆横行也致使不少普通大众对VR技术产生质疑，对VR概念的理解也进入了误区。

即便如此，祖昆仑对中国VR产业的发展前景依然保持乐观态度。从技术与内容发展角度来看，她认为未来3~5年VR硬件、内容与平台都会形成相对成熟完整的产业链条，VR将走入家庭，成为个人消费电子产品，并替代PC 及智能手机，成为下一代计算平台。而其生态架构将类似于现在的智能手机。从行业发展轨迹上来看，祖昆仑举例，曾经霸占中国消费者市场的的山寨智能手机逐渐被功能完善、品质稳定、且价位日渐平民化的品牌手机所取代。VR行业也将步入相似的轨迹之中。



Pico受邀参加日本VR峰会 与日本开发者合作项目将陆续上线

祖昆仑也表示，Pico成立一年半以来在制造高品质、优秀体验效果的VR硬件产品上作出了不少尝试。目前，国际VR市场以Cardbord VR、PC VR与Mobile VR三种形态为主流，而Pico主推的的两款产品——Pico Neo VR一体机与Pico 1S虚拟现实头盔涵盖了这三种主流形态。设计巧妙的Pico Neo VR一体机可以在链接手柄的情况下作为Mobile VR产品使用，拔掉手柄后又可连接PC，作为兼容Stem平台的PC VR设备。现场Pico所展出这两款产品也受到了体验嘉宾的一致好评。

除此之外，Pico更在现场展示了与日本讲谈社合作的VR体验内容——VR偶像计划(VR Idol Stars Project)《Hop Step Sing!》，Pico产品的优秀品质收获了大量日本开发者的认可，Pico目前已与部分开发者达成合作意向，与日本Theta公司合作的真人VR互动视频专区现已上线PicoVR App，其他VR内容也将陆续上线Pico内容平台。







Pico受邀参加日本VR峰会 与日本开发者合作项目将陆续上线

谈到与日本VR厂商的合作，祖昆仑指出，在VR内容创作上日本具备独特优势 。无论是创意 还是IP 的输出，日本一直以来都站在亚洲潮流的前端，日本将在to C端的VR内容生产上大有可为。Pico也愿长期与日本VR厂商联手，将优质的VR体验带给大众。