贵州省委常委、贵阳市委书记陈刚到访传化

共谋大物流+大数据深度合作

杭州2016年11月17日电 /美通社/ -- 当大物流遇到大数据，会产生怎样的化学反应？16日下午，贵州省委常委、贵阳市委书记陈刚到访传化集团，与传化物流高级副总裁李绍波一行进行了深入交流。“我对整个传化物流发展充满信心，你们是中国当之无愧的‘互联网+物流’的老大，希望和你们加强合作。”听完传化物流战略介绍和传化物流大数据介绍后，陈刚提出希望传化物流将大数据中心建在贵阳，还表示希望和传化进行更加深入的大物流+大数据合作。

谈感想：传化是中国当之无愧的“互联网+物流”老大



11月10日，全国工商联副主席、传化集团董事长徐冠巨一行造访贵阳时，就与贵州省委书记、省人大常委会主任陈敏尔，贵州省委副书记、省长孙志刚，贵州省委常委、贵阳市委书记陈刚进行了深入交流。16日下午，借着参加第三届世界互联网大会的契机，陈刚一行专程来到传化集团考察调研。

作为贵阳大数据之都的打造者，陈刚对大数据颇有研究。在传化物流大数据屏幕前，陈刚长久驻足，对相关情况问得十分细致：“服务的会员总量有哪些构成？上百万的车辆总量又包括哪些？”传化物流总裁助理项天成介绍，服务的会员包括传化物流线下的公路港平台和线上的易货嘀、陆鲸等互联网产品上注册的司机会员，车辆主要是在公路港平台进出的车辆。

中国物流成本占GDP比重为什么这么高？陈刚表示，一方面是信息不对称造成空驶率高，货运的过路费太高，另外一个重要原因就是拉的东西价值低，“油费等成本是一定的，拉的是煤，物流成本占货物价值比重当然高，如果拉点芯片、拉点手机，物流成本占比自然就低了。”陈刚认为，随着中国经济的成功转型，物流业机会很大，前途不可限量。

参观完传化企业展馆后，陈刚对传化有了全新的认识，对传化物流发展充满信心，“传化掌握着公路物流的核心数据，你们是中国当之无愧的互联网+物流老大，希望和你们加强合作。”

谈未来：若能进一步合作 贵阳会全力以赴

在座谈会上，传化物流互联网业务负责人秦愉介绍了传化物流以传化网为核心的最新战略。传化物流总裁助理项天成介绍了传化物流依靠大数据和算法切实为制造业降低供应链成本的实践案例和成果。

“你们的布局短时期内没有人能够撼动你们的地位，你们把大数据加进来了。从老董事长到董事长，都能够紧跟时代的步伐，这个是我非常佩服的。”听完介绍后，陈刚提出，希望传化物流将大数据中心建在贵阳，并和传化进行更加深入的大物流+大数据合作。

今年2月，国家发改委、工信部、中央网信办三部门批复同意贵州建设全国首个国家级大数据综合试验区。贵阳也正依托大数据优势，加快发展现代物流。目前，传化公路港已经在贵州贵阳与遵义两个城市完成布局。陈刚表示，如果双方能够进一步合作，贵阳会全力以赴：“我认可传化的发展模式，认可你们在大数据的发展方向。”

贵阳市委常委、市政府副市长徐沁，贵阳市政府副市长徐昊，贵阳国家经济技术开发区党工委书记钟阳等领导陪同调研。