“美中25年直接投资报告”在上海发布

上海2016年11月17日电 /美通社/ -- 2016年11月17日，美中关系全国委员会和美国荣鼎集团在上海四季酒店联合发布了一个有关过去25年间，美中两国相互投资状况的报告，受到了上海美国商会，美国中国总商会和其他几大商业组织的积极支持。

这个题为“双行道：美中25年直接投资”的报告以交易量为基础，阐述了从1990年到2015年间，美中两国在对方国家的直接投资。深刻剖析了外国直接投资的深度和广度，以及不断改变的模式。外国直接投资是双向的，不同的投资者有不同的目的，牵涉很多产业和地域。这份报告有利于太平洋两岸的政治和商业领袖更好地管理这个双边经济关系中的增长要素。

报告的调查结果显示，1990年起至今，美国在中国超过100万美元的投资累计总额达2280亿美元。这一数据远远高于以往大部分的官方估计。同期在美国的中国直接投资达640亿美元，也高出美中官方估算很多。

报告的更多信息请查看：http://rhg.com/reports/two-way-street-25-years-of-us-china-direct-investment

通过深入挖掘这些数字，该报告发现，大家对这两个国家之间的贸易关系持有的普遍看法并不是非常严谨，而且官方数据没有正确反映两国贸易关系的深度。

上海美国商会会长季瑞达（Kenneth Jarrett ）在会上说道：“现在，美中这两个世界上最大的经济体息息相关。贸易带来的利益远远大于政治上潜在的冲突。这项研究使得美中两国间的直接投资更为透明，对于以后的政策讨论来说，也有了更多的事实依据。”

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