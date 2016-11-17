“知识奖”理事会举行首次会议，批准总政策和申请流程

阿联酋迪拜2016年11月17日电 /美通社/ -- 穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖 (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge) 理事会在穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆基金会 (MBRF) 办公室举行了首次会议，讨论评奖方面的总政策。

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本次会议由 MBRF 董事总经理、穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖理事会副主席兼秘书长 Jamal bin Huwaireb 阁下主持，参加会议的理事会成员包括牛津大学 (University of Oxford) 行为神经科学教授尼克-罗林斯 (Nick Rawlins)、美国《国家地理》(National Geographic) 全球企业合作部副总裁戴维-班尼特 (David Bennett)、阿联酋大学 (UAE University) 社会人文学院主管社会科学工作的副院长 Ali Ahmed Al Ghafli 博士、新加坡南洋理工大学 (NTU) 客座教授和校董会成员亚历山大-詹德 (Alexander J.B. Zehnder)。

设立“穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖”的主要目标是促进阿联酋、阿拉伯世界和全球迈向知识型经济，并基于知识交流及表彰支持创造与传播知识的智力和创造成就，创造一种优秀文化。

Bin Huwaireb 阁下表示：“传播知识是实现可持续发展的一种手段，而穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖寻求通过表彰努力为知识产业带来革命性变革的先锋人物，提升人们对这方面的重要性的认识。”

Bin Huwaireb 阁下透露说，穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖理事会将举行一系列管理会议，以便确定奖项申请要求和关于获奖者的选择标准，并将准备举办作为2016知识峰会（12月5日至7日举行）的一部分的颁奖礼。

与此同时，Al Ghafli 博士也表示，在过去的岁月里，阿拉伯世界在传播知识上面发挥了关键作用；而穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖现在要让阿拉伯世界回到延续辉煌历史的正确轨道上。

詹德教授对穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖予以了称赞，他表示这将使全人类受益，他强调了知识在人类生活中所扮演的重要角色，并由此鼓励人们加入到创造和传播知识的大潮之中。

戴维-班尼特则表示，穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖是一项重要计划，能够表彰那些使得各地的人们都能获得知识的卓越人士。与此同时，罗林斯教授也指出，牛津大学在评估知识和意志方面的贡献方面颇具经验，因此会在穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖理事会中扮演积极角色。

穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖寻求为阿联酋和全世界的可持续发展做出贡献。该奖提供金额达到100万美元的慷慨奖金。2015年下半年，谢赫-穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆 (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum) 殿下发布了2015年的第36号法令，促成设立穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖。

殿下还在2016年发布了第17号法令，促成建立穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖理事会，并任命了三年后可续任的理事。该理事会由谢赫-穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆殿下担任主席，并由 Jamal bin Huwaireb 阁下担任副主席。理事会成员包括来自于阿联酋大学、开罗大学 (University of Cairo)、新加坡南洋理工大学、牛津大学和美国《国家地理》的代表。