沃尔玛迎来年底开店高峰 5家大卖场同日盛大开业

深圳2016年11月17日电 /美通社/ -- 岁末新年之前，沃尔玛迎来了开店高峰。今天，沃尔玛在山西晋中、湖南长沙、天津武清、云南昆明以及楚雄的5家大卖场同日盛大开业。除了晋中是沃尔玛首次进入的城市之外，沃尔玛在楚雄已经开设了2家门店，在长沙和天津分别开设4家门店以及在昆明开设了12家门店。全新的沃尔玛门店将以崭新面貌为当地顾客提供更舒适明亮的购物环境、更丰富优质的商品以及更省心便利的服务，并致力于成为最受消费者信赖的零售商。

沃尔玛中国商场规划副总裁郑锋表示：“今年正值沃尔玛进入中国市场20周年，我们有着坚定不移的信心和长期的发展计划。随着近年来在全国各地稳健布局，开设新店，沃尔玛始终会以提升顾客体验为核心，打造更舒适的购物环境，提供更多优质实惠的商品，以及进一步提高我们的服务水平。”

来到沃尔玛购物的市民会发现，门店明亮舒适、环境整洁，采用了清晰鲜明的色彩来引导顾客快速定位商品，比如绿色代表果蔬、红色代表肉类、黄色代表面包、蓝色代表海鲜。不仅如此，门店还使用了全新硬件如高效能的空调水泵、LED照明、叶菜喷雾架等设施，全面提升顾客体验。

为了满足广大市民日益提升的购物需求，门店提供全国热销的上千种涵盖多个品牌的“省心价”商品。同时，沃尔玛还引入了更多有品质保证、价格实惠的鲜食和“惠宜”等自有品牌商品。消费者会发现许多全新的进口商品和本地特产。比如，沃尔玛面包坊推出自有品牌“Marketside”，精心为顾客研制出多款高品质的面包，进口天然黄油制作的可颂、果馅甜甜圈和美式麦芬等具有极高的性价比。在专门的进口区域，沃尔玛依托强大的全球采购和供应链优势，为消费者提供来自美国、新西兰等几十个国家的近千款进口商品，让市民不用出国即可购买世界各地的好商品。不仅如此，沃尔玛通过积极与当地供应商合作，比如在湖北推出热干面、鸭脖子、孝感麻糖等多种本地特产，在云南门店推出当地知名的鲜花饼及菌菇类商品。相信随着大量好商品和新商品的进驻，沃尔玛能够更好地满足不同消费者的不同需求和“一站式”的购物体验。

在门店服务方面，消费188元以上的免费送货的覆盖范围从2公里扩大到3公里。为了感谢消费者对沃尔玛的大力支持上，新店开业期间，沃尔玛也将在5家门店里推出总金额超过百万元的抵用券。消费者可以通过参加“买满88元即送10元抵用券”等活动，尽享在沃尔玛购物的乐趣。