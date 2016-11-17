清华五道口全球金融GFD2016级金博同学大讲堂首讲成功举行

北京2016年11月17日电 /美通社/ -- “美国大选结果出炉，特朗普最终当选为美国第58届总统。与往届美国总统不同的是，特朗普是首位无从政经验的总统，以往关于他更多的被人知晓的是其企业家的身份，用当下流行的说法是“跨界”。由企业家来当美国这个超级大国的总统，给世人增添了几分期待，或许能给美国，乃至世界打开一个新局面。”

这是清华五道口全球金融GFD2016级同学、远东控股集团有限公司董事局主席蒋锡培在GFD“金博同学大讲堂”上分享自己企业管理心得时的开场白。企业与企业家，在世界范围内，正在受到持续的关注。



蒋锡培同学分享

11月10日，全球金融GFD2016级的同学们齐聚五道口，“金博同学大讲堂”开讲。“企业的基因与发展”是本场讲座的主题。主讲人蒋锡培

从股东结构、治理架构、业务模式、创始人精神、企业文化等五方面对于企业的基因进行了阐述，他还从企业理念、领导人、学习力等方面对企业的传承进行了归纳。

对于一家企业而言，可持续发展的基因根植于内部，企业基因往往决定了它做什么、怎么做的内在的路径依赖。而这个基因，就包括使命感与责任感。

使命感是创始人精神的重要体现。企业在创业初期，作为一种新生势力，或是开创新的产品或服务，或是对已有产品、服务，甚至是行业标准等发起挑战。无论是何种情况，创始人必须具有一种为客户或用户解决具体问题，为他们创造更多价值的使命感，才能带领团队朝向同一个目标前进。

在分享中，蒋锡培用远东的例子很好地诠释了这一主题：“远东始终坚持以‘创造价值，服务社会’为使命，以成为“全球投资管理专家”为方向，以成为‘备受员工热爱、备受社会尊敬的企业’为愿景，以‘和谐共赢，灵活创新’为经营理念。”在使命感的带动下，远东在上个世纪九十年代就确定了“主业+投资”的战略，至今仍在坚持。

其次是责任感。责任感是企业文化的重要部分。企业的社会责任感，一方面要诚实守信、守法经营，规范行业的发展；另一方面，企业家通过自己的智慧与辛勤劳动获得应有的回报。积累的财富取之于社会，也要用之于社会，投射社会公益慈善事业。

当前，社会信用体系急需完善，违法乱纪、以次充好、滥竽充数等不诚信现象常见，阻碍了企业的正常经营与发展。这就需要企业家们联合起来，一起规范行业发展，建立社会诚信体系。

讲堂中，蒋锡培这样介绍自己的企业：“远东一直在呼吁国家建立全社会的诚信体系，并作为议案提交两会，呼吁质量兴国、品牌强国等。”因此在实践中，远东积极推进慈善事业，在积极发展企业的同时，也为社会创造和提供就业机会，促进社会稳定。同时积极推动教育事业的发展，支持和鼓励优秀学生和教师。



蒋锡培同学分享

在分享中，蒋锡培还将企业的股东结构、治理结构和业务模式等一并归纳入企业的基因。在股权结构中，团队的构成和结构对于企业的未来十分重要，选择好的合伙人和投资人就是重中之重。在企业治理中，领导力、执行力和协同力缺一不可，而在治理过程中，需要法治、理治和情治共同作用。在实际业务中，企业的战略需要一以贯之。蒋锡培所分享的重视一线业务的业务模式是值得借鉴的：对一线员工的重视，对公司各个层次所有顾客的重视，对企业细节的重视。

在企业传承方面，蒋锡培将民营企业家交班归纳为三种情况：全面交班给子女，部分交班给子女、部分交班给可信管理团队，全部交班给可信管理团队。蒋锡培介绍，“一些资产规模几十亿以上的企业家，不少人已经明确表示，绝不可将企业财富都交给子女，这样可能害了子女；子女能管多少就管多少，不能管的就交给其部分财产，供其满足富裕生活和自己创业发展需要，大部分财产交给可信任的管理团队，或将其捐赠出去用于社会公益事业。”

“金博同学大讲堂”是清华五道口全球金融GFD项目课程的延展，是为同学们提供分享管理经验、创业心得的场所。未来，“金博同学大讲堂”将持续邀请分享嘉宾，为同学们提供更多碰撞思想火花、增进交流与进步的机会和平台。